Trucos para peinar el pelo ondulado y estar siempre guapísima

¿Haces uso del difusor que viene con el secador? Si la respuesta es no, debes hacerlo. Si lo que haces es dejar que el pelo se te seque al aire libre, es bueno para la salud de tu pelo, ya que todo lo natural siempre es mejor. Sin embargo, si no se hace correctamente, puedes conseguir que se te encrespe la melena y no logres el peinado que querías. Para evitar esto, el difusor es la medida perfecta. Seca tu pelo ondulado con este elemento y conseguirás el volumen perfecto al mismo tiempo que eliminarás la posibilidad de encrespamiento. Eso sí, si no quieres que tu pelo sufra por el calor que desprenden estos aparatos, protégelo con un spray o con sérum. Hay remedio para todo.