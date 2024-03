Victoria Federica también se ha unido al fenómeno de las Adidas Samba pero no como el resto del mundo

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es una gran amante de la tauromaquia como ha demostrado en multitud de ocasiones por lo que no ha sorprendido esta visita, más aún si apuntamos que uno de los que toreaban era su amigo Roca Rey, uno de los hombres con el que se le ha relacionado además de con el también torero Gonzalo Caballero, con el modelo Álex Recort o con el piloto Albert Arenas. "Nunca me ha gustado hablar demasiado de mis relaciones, principalmente por respeto a la otra persona. Lo que hablen por fuera no puedo controlarlo. Pero respondiendo a su pregunta, no, no he tenido tantas parejas como se ha comentado", contó la sobrina del rey Felipe en una entrevista con el diario ABC el pasado mes de enero al ser preguntada por sus supuestos novios.