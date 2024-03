Así es como las mujeres de más de 40 años combinan con estilo sus Adidas Samba

Cómodas, planas, versátiles, elegantes, favorecedoras, ideales a cualquier edad... pero especialmente a partir de los 40 años, ese momento en el que muchas mujeres buscan encontrar el par perfecto que, no solo se adapte a su estilo personal, sino también a diferentes ocasiones, desde un look de oficina casual hasta un conjunto para salir con amigas o para disfrutar de un fin de semana relajado. Una de esas mujeres es Katie Holmes, una de las actrices que siempre está a la última de las tendencias y a la que hemos visto en más de una ocasión luciendo este modelo de zapatillas. No hay que olvidar que las Adidas Samba simbolizan un auténtico icono del estilo urbano y son unas zapatillas atemporales y muy funcionales, perfectas para darle ese toque retro tan en tendencia a nuestros mejores looks. Sacarles el máximo partido es mucho más sencillo de lo que parece.