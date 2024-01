Victoria Federica desvela la verdad sobre sus novios

Sin embargo, la influencer no ha confirmado en ningún momento estar de nuevo enamorada. Es más, en una entrevista con el periódico ABC ha contado que la mayoría de parejas que le han atribuido son falsas: "Nunca me ha gustado hablar demasiado de mis relaciones, principalmente por respeto a la otra persona. Lo que hablen por fuera no puedo controlarlo. Pero respondiendo a su pregunta, no, no he tenido tantas parejas como se ha comentado", ha dicho al ser cuestionada por si ha habido más de los conocemos o menos de los que se cree.