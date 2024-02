El nuevo encontronazo de Victoria Federica con la prensa

Que Victoria Federica es una gran apasionada de la moda es algo que ya sabíamos hace tiempo. Ella misma desveló hace unas semanas en una entrevista al periódico ABC que fue su padre quien le inculcó este gusto desde pequeña: "Creo que buena parte es por su culpa. Compartir esa pasión también me une a él de una manera especial", explicó la hija de la infanta Elena, quien confesó además que lo que le gusta de este mundo es "ver su evolución, las diferentes tendencias y lo que inspira cada una de ellas. Me siento muy afortunada de poder vivirla tan de cerca y me ha dado la oportunidad de conocer a personas maravillosas".