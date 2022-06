Mango tiene el vestido definitivo de la temporada y Rocío Osorno ya lo ha estrenado

Con estampado de flores, mangas globo y espalda al aire, esta pieza no puede ser más tendencia.

Tamara Conde

Para darle la bienvenida al calor y al tan deseado mes de junio (que ya nos sabe un poco más a vacaciones), la 'influencer' Rocío Osorno ha vuelto a revolucionar las redes con un 'total look' de Mango que ha conseguido enamorarnos (otra vez). Aunque ya es más que habitual que los estilismos de la sevillana nos conquisten en cada publicación que comparte a través de su perfil de Instagram. El último de ellos fue este vestido mini verde de Zara y ahora ha sido con uno de Mango con el que ha vuelto a triunfar.

No hay vestido, conjunto o accesorio que luzca la 'influencer' que no nos haga añadirlo directamente a nuestra 'wishlist'. Y con las rebajas a la vuelta de la esquina, es el momento perfecto para fichar esas prendas que tanto nos gustan para no quedarnos sin ellas.

El vestido es, sin ninguna duda, una joya para este verano. Empezando por su estampado floral que alegra cualquier look, siguiendo por sus mangas abullonadas que le dan ese toque más formal y acabando por la espalda con escote de tiras cruzadas, que es una de las mayores tendencias de esta temporada.

No hay nada que se le escape a este vestido y su versatilidad es algo que nos enamora aún más. Para llevar con unas zapatillas para una ocasión más 'casual' o bien con unas sandalias de tacón como ha hecho Rocío Osorno. Las opciones para combinar son infinitas así que si quieres hacerte con él, aquí te dejamos el link. Es de Mango y tiene un precio de 49'99 euros.

El look de la 'influencer' no acaba ahí y es que ha elegido unas sandalias fantásticas (también de Mango) para darle el toque final. De tacón estilo trompeta, las sandalias se atan a lo largo del tobillo con unas tiras y su color rojo vivo las convierte en un 'must' para este verano. Disponibles también en rosa y en negro, tienen un precio de 39'99 euros.

Con pendientes y bolso en dorado, Rocío Osorno ha completado otro fantástico look con el que no ha dejado indiferente a nadie. La sevillana es un referente de moda cada vez más influyente entre sus seguidores e inspira a muchos de ellos (y a nosotras también) a la hora de elegir el próximo estilismo.