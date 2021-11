La visita de los reyes a Suecia no solo ha sido recogido por la prensa española. Los medios extranjeros también han destacado los estilismos que la reina ha lucido esta semana.

La maleta de la reina Letizia en su viaje a Suecia de esta semana no solo ha sido analizado cuidadosamente por la prensa española, que ha elogiado ampliamente sus estilismos —algunos, con elementos no tan habituales en su guardarropa como el tocado rojo y la capa con pelo que lució en ceremonia oficial de bienvenida, o su elección de un vestido de H&M, que acompañó con tiara, para la gran cena de gala del viaje—. Además, la prensa internacional ha recogido los looks de la "reina de España" en numerosos artículos.

El hecho de que la reina utilizara un vestido "de una firma low cost" (H&M) para la cena de gala, así como su look beauty, con algunas canas, son, sin duda, dos de los aspectos más remarcados por los medios extranjeros, que en general han mostrado su aprobación en uno y otro aspecto, subrayando la elegancia y personalidad del ropero de doña Letizia.

"¿Puede la realeza vestirse con ropa 'low cost"? Sí, como demuestra la reina de España", lanza Dire Giovani, que señala que además de la calidad de la ropa, "lo importante es tener buen gusto", algo que para el medio italiano es algo incontestable, en el caso de Letizia. El hecho, además, de que la marca H&M fuera oportunamente sueca, el país de visita de los reyes, convierte su elección en sobresaliente, a la vez que llena de estilo, según 'La Repubblica'.

Los medios suecos como Svensk Dam o Damernas Varld, asimismo, se muestran encantados con el guiño de la reina a la moda hecha en su país, declarándola miembro de la "élite de la moda en el mundo real".

"Victoria y Sofía compiten en elegancia con la reina Letizia en la cena de gala", titula Paris Match, que dedica una gran galería de fotos a la reina española, mientras el portugués Flash aplaude públicamente sus elecciones.

La estadounidense People también se fija en el mismo look de H&M, aunque en lugar de detenerse en el poderoso vestido de princesa azul de la reina, del que obvia la marca, ensalza su tiara, lo más glamouroso de la cena, insisten (también mencionan la palabra "ostentación" mientras desprenden una cierta ironía).

El combinar una poderosa corona de diamantes que perteneció a la reina Sofía con un modelo de H&M (gran lujo y 'low cost') es lo que ha cautivado a Beau Monde, de los Países Bajos. "Nos encanta", resumen, entre exclamaciones.

El segundo look más comentado de la reina Letizia es aquel en el que lució tocado rojo tipo diadema de Cherubina, vestido coral, guantes de cuero y capa de pelo de Carolina Herrero. Aunque la mayor parte de los medios vuelven a subrayar su elegancia (entre ellos, los británicos Tatler o el Daily Mail), la revista Oggi indica que con esa elección profuso en accesorios "no parece ella". Incluso cuela un "insólito" en el texto .

En cuanto al look beauty de Letizia Ortiz y, en especial, sus "hebras naturales en color plata en su melena oscura brillante", es en lo que se ha fijado la edición británica de Vogue, que señala que "el movimiento de las canas ha alcanzado a los círculos reales" y llega a la conclusión de que las canas femeninas es "la gran tendencia de belleza de 2021".

