La reina Letizia recurre al rojo para el primer look de su viaje a Suecia

Repasamos el primer look de la reina Letizia para esta visita y su agenda, repleta de citas junto a los reyes de Suecia.

SILVIA VÁZQUEZ

Los compromisos internacionales de la reina Letizia están retomando, poco a poco, una normalidad similar a la de antes de la pandemia. Después de una larga temporada en la que las videoconferencias han sustituido casi en su totalidad a los desplazamientos fuera de nuestras fronteras, esta semana los reyes han emprendido un viaje de Estado a Suecia, donde estarán desde el martes 22 hasta el jueves 25.

Para doña Letizia Ortiz esta es su segunda salida fuera de España de este mes (el primer destino fue Paraguay, hasta donde fue como cooperante). Pero, a diferencia de en aquel momento, en el que no se separó del característico chaleco rojo de la Asociación Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, esta vez se espera que la monarca haya preparado una maleta digna de mención.

Justo antes de emprender su vuelo desde del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, los reyes han protagonizado una ceremonia oficial de despedida en la que ya hemos podido ver cuál es el primer look de la reina. Así, doña Letizia ha recurrido al rojo, un color que siempre la ha acompañado en sus estilismos más aplaudidos y es capaz de iluminar un outfit invernal.

En esta ocasión, la reina ha optado por un abrigo escarlata con cinturón donde lo más llamativo son las grandes solapas envolventes. ¿Te resulta familiar? Se trata de un modelo de Hugo Boss que, sin embargo, no está disponible en la firma alemana, ya que pertenece a una colección pasada. De hecho, la reina Letizia ya lo había lucido en 2017, cuando sorprendió con un look 'total red' en una reunión de la Asociación contra el Cáncer, enfundada por unas llamativas botas rojas 'over the knee'.

Esta vez, la reina ha elegido un calzado más discreto: unas botas de tacón negras que asomaban por debajo de sus pantalones negros de tipo culotte de Hugo Boss que nunca fallan y que tiene en varios colores.

Está previsto que los reyes aterricen en Estocolmo en la tarde de este martes. Allí tienen una primera cita con los representantes de la colectividad española residente en este país, a los que han recibido en la embajada.

- La reina Letizia regresa a las cenas de gala con tiara y un espectacular vestido negro

- 15 marcas españolas (pequeñas) que la reina Letizia ha incluido en su armario este 2021

Este miércoles, sus majestades se reunirán con el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, la reina Silvia y su hija, la heredera Victoria en diferentes momentos: por la mañana tendrán una ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Real de Estocolmo y por la noche se ofrecerá una cena en honor de don Felipe y doña Letizia.

Entre medias, los reyes aprovecharán para conocer el Museo Nobel, donde recorrerán la exposición 'Sinapsis. Arte y ciencia de España. De Ramón y Cajal a nuestros días', una muestra para difundir el trabajo de científicos españoles que toma como punto de partida los dibujos de neuronas del Nobel Ramón y Cajal. Además, el rey mantendrá un encuentro con el presidente del Parlamento y otro con el Primer Ministro; y doña Letizia visitará el Hospital universitario Karolinska.

La jornada del jueves el rey Felipe se reunirá con empresarios, inaugurará un seminario empresarial y visitará el Real Instituto de Tecnología KTH y la Real Academia Sueca de Ciencias de la Ingeniería. Por su parte, la reina Letizia visitará en Palacio Real de Estocolmo la Biblioteca Bernadotte, donde tendrá lugar el acto de promoción de las lenguas españolas y sueca, con la colaboración del Instituto Cervantes y del Instituto de Suecia.

Después, los reyes asistirán al almuerzo ofrecido por la presidenta del Consejo Ciudadano y la alcaldesa de Estocolmo en su honor. Una recepción ofrecida por los reyes en honor de los reyes de Suecia pondrá fin a esta visita de Estado.