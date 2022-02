Estos son los petos premamá que debes conocer, según Lucía Bárcena

Si eres futura mamá, debes estar atenta al Instagram de Lucía Bárcena porque, entre otras cosas, se ha convertido en auténtica fan de los petos premamá y esta es su selección.

Cecilia Franco

Nos está gustando (y mucho) el nuevo concepto que vamos poco a poco adoptando en relación a los looks premamá. Nuestras celebrities han ayudado lo suficiente, a través de las redes, como para que este concepto sea una realidad y, al fin, el tema de vestir durante la dulce espera, no cambie estilos, ni cree ningún tipo de inestabilidad en lo que a moda se refiere. Y es que, efectivamente, la moda premamá ya no es como la conocíamos y a pesar de ya adaptar muchas de las prendas del armario, algunos conjuntos de punto son perfectos, es cierto que las firmas especializadas en moda premamá han sabido entender todo lo que una futura mamá necesita. Según Lucía Bárcena, con un peto en todos sus colores y versiones, arrasarás.

Desde que la 'influencer' anunció su embarazo, se ha propuesto convertir sus redes en una fuente de inspiración para todas las futuras mamás que andan perdidas en ese cambio de armario. Durante el embarazo, el cuerpo va cambiando y va necesitando una adaptación temporal del armario a las diversas fases. Sin embargo, si esa adaptación la llevamos al armario de Lucía Bárcena, creo que todas estaremos de acuerdo en que ese cambio no será tan complicado.

Aunque ya sabemos que los vestidos pueden ser una estupenda opción para lucir tripita durante el embarazo, también es cierto que, para el día a día, Lucía Barcena lo que más desea es un peto de tejido elástico. No es la primera vez que nos sorprende con esta prenda, nos enamoró con un diseño en tono rosa de la firma Paramamá que cumplía con todos los requisitos. ¿Cuáles? Comodidad, estilo y elasticidad.

Por todos esos requisitos se ha convertido en una auténtica fan de los petos. En esta ocasión, ha optado por un diseño en tono azul, de pana, corte campana, bolsillos y un frunce elástico que permite seguir llevando este diseño a lo largo de todas las fases de embarazo.

Este peto pertenece a la firma española Bombü (72 €) y es ideal para combinar con todo tipo de jerséis y camisas. Lucía ha optado por una camisa de cuello bobo, mocasines y una boina que da ese estilo 'chic' y parisino. ¡Ideal!

Bombü no solo cuenta con una gran variedad de prendas en tendencia especialmente pensadas para futuras mamás sin dejar de lado el confort, sino que además ofrece la posibilidad de hacer infinidad de modificaciones, así como una sección "a tu medida" que ofrece la posibilidad de encargos especiales.

