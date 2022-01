Lucía Bárcena ha llevado un conjunto de punto de Zara con unas bailarinas de terciopelo y el resultado te sorprenderá

La influencer ha presumido de embarazo con un jersey a juego con una falda tableada de la firma del grupo Inditex pero lo mejor ha sido la manera de combinarlo con el calzado.

Julia García

Lucía Bárcena ha revelado en Instagram que el bebé que espera junto a su marido, Marco Juncadella, es una niña. Ya hace unos días la influencer contó que está embarazada del que será su primer hijo pero no ha sido hasta ahora cuando hemos podido saber el sexo del bebé. Lo ha dicho con la publicación de una imagen en la que se ve a la famosa mamá paseando por la calle con un look que por supuesto no ha pasado desapercibido.

En él el protagonista es el punto ya que es este el tejido en el que está confeccionado tanto el jersey de manga abullonada y cuello subido como la minifalda de cintura alta elástica y pliegues. Ambas piezas forman parte de un ideal conjunto de color gris firmado por Zara que ya tiene lista de espera porque, a pesar de que la firma lo puso a la venta hace relativamente poco, ya está completamente agotado en todas las tallas en su tienda online.

Pero que no podamos conseguir (al menos de momento) el dúo por el que ha optado la instagramer no significa que no podamos inspirarnos en su estilismo, sobre todo porque lo más sorprendente de este ha sido la manera en la que ha combinado ambas prendas de Zara. De haberlo tenido en tu armario, probablemente se te hubiera ocurrido lucirlo como proponen desde el grupo Inditex con unas botas altas de color negro o incluso te hubieras animado con unos botines tipo track o unas zapatillas para una alternativa más desenfadada, pero Lucía Bárcena ha decidido arriesgar y no podía haberle salido mejor la jugada.

Su apuesta han sido desafiar al frío con unas bailarinas y unos calcetines, las primeras de terciopelo –a juego con el bolso– y los segundas de purpurina, y esta unión de texturas y acabados tan diferentes ha resultado ser de lo más exitosa.

Como si de una nueva versión de Dorothy en El mago de Oz se tratara, la elección de Lucía Bárcena han sido unas bailarinas en color verde oliva con una altura de tacón de 1,5 cm que llevan el sello de la marca española Le Basique Collection que las ha bautizado con el nombre de Biarritz.

Este es solo uno de los modelos con los que puedes probar suerte con este mix tal y como ha hecho la influencer o simplemente sumarte a esta tendencia en el calzado cuya vuelta es ya una realidad y cobra fuerzas por momentos.