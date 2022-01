Lucía Bárcena descubre el peto premamá en tendencia que cumple con todos los requisitos

Las futuras mamás van a desear con todas sus fuerzas estrenar esta primavera el peto de pana elástico, cómodo, calentito, ajustable y, por supuesto, en tendencia.

Cecilia Franco

Cuando alguna de nuestras celebrities anuncia su embarazo, una de las principales cosas que más deseamos conocer además de todos los detalles relacionados con el sexo del bebé o su nombre, es desvelar las propuestas 'fashion' de la futura mamá. Sabemos lo complicado que puede llegar a ser encontrar looks adecuados, cómodos y, a la vez, estilosos, pero no hemos tenido que esperar mucho para descubrir las primeras propuestas premamá de Lucía Bárcena y el peto que todas las futuras mamás desearán estrenar esta primavera.

No es cuestión de encontrar el diseño más bonito, sino de dar con un diseño que reúna todos los requisitos posibles para que sea una opción versátil, que nunca canse, que facilite el movimiento y, sobre todo, con el que te sientas cómoda. Porque en un look premamá eso es todo lo que buscamos y Lucía Bárcena parece que la lección la tiene más que aprendida.

Desde que anunció su embarazo, no ha dejado de darnos lecciones y, al igual que pudimos aprender en su momento de Paula Echevarría, Laura Escanes o María García de Jaime y sus adaptaciones al mundo premamá, Lucía Bárcena también convertirá su armario premamá en un gran referente. Y es que si algo hemos aprendido de las futuras mamás que más saben de moda es que, los looks de dulce espera no tienen por qué ser aburridos y la forma de encontrarlos está entre estas opciones. Los vestidos fluidos estilo boho, son ideales para lucir cómoda en primavera. También puedes adaptar las prendas de punto a la situación, Lucía nos enamoró hace unos días con un conjunto de faldita perfecto o, simplemente, descubrir firmas premamá que ofrecen propuestas realmente irresistibles y en tendencia.

Esta última opción es, precisamente, la elegida por Lucía en uno de sus últimos posts. Elección que nos ha hecho descubrir un diseño en tendencia que facilitará tu vida, con el que lucirás cómoda y no perderás ni un poquito de estilo. Futuras mamás, tan solo necesitaréis descubrir el peto de la firma Paramamá (79,90 €) para caer en sus redes. Un diseño de pana elástica, tejido tendencia esta temporada, calentito, cómodo y con tirantes ajustables que no podrás dejas de lucir esta próxima temporada, tanto en la fase premamá como en la de lactancia.

Este peto está disponible en una amplia variedad de colores y es perfecto para combinar con zapatillas de colores, como el diseño HOFF que nos propone Lucía Bárcena. Es ideal para estrenar ahora con un jersey debajo o para llevar en primavera con una camiseta de manga corta. Futuras mamás, no podréis dejar de combinar este peto.