Paula Echevarría apuesta y gana con un top estampado y unos vaqueros cómodos para ir de festival

La actriz ha elegido un look con detalles muy especiales para el concierto de C. Tangana en Marbella que nos ha servido de inspiración.

Tamara Conde

Probablemente el de C. Tangana fuera uno de los conciertos más esperados del famosísimo festival en Marbella, 'Starlite', y sus asistentes se encargaron de confirmárnoslo. No hay un solo artista del momento que no se haya subido a ese escenario, ni tampoco ninguna 'celebrity' que haya querido perdérselo. Victoria Federica pudo disfrutar del cantante con un look muy festivalero y junto con sus amigos e 'influencers' Tomás Páramo y María García de Jaime. La que tampoco quiso perderse el concierto del año fue Paula Echevarría que una vez más, nos demostró que tiene un estilo todoterreno y que no importa la ocasión de la que se trate, siempre logra ir ideal.

Después de que el pasado fin de semana nos dejara boquiabiertos con tres estilismos formados por tres vestidos completamente diferentes, ahora, la actriz ha sacado su lado más festivalero y ha apostado por un look cómodo aunque muy especial para este evento, del que destaca un top asimétrico muy original.

De la marca 'Bless the Mess' se trata de una pieza inspirada en los años 70, con un escote cruzado y un estampado en tonos naranjas y amarillos. El broche final se lo ponen unos flecos plateados que le dan un toque más brillante. Tiene un precio de 95 euros y puede encontrarse disponible en la página web de la marca.

Siguiendo por la parte inferior de su estilismo, Paula Echevarría ha vuelto a apostar por unos vaqueros de Primark que no pueden sentarle mejor. Ya lo hizo hace unas semanas con unos en color azul clarito que decidió combinar con un top de Zara y estos en un tono más oscuro son la opción ideal.

Y parece que Paula Echevarría también sabe la importancia que tienen los accesorios a la hora de darle personalidad a un look, pues ella le ha dado la suya propia con un cinturón 'stass' de Pinko y bolso y zapatos en naranja.

Su icónico Jacquemus (que ya ha lucido en otras ocasiones) y unas sandalias de Bershka que además, ahora están rebajadas. Tienen un tacón con cuña por lo que la comodidad está asegurada y el color y el toque en vinilo le aportan un aire muy veraniego. Su precio es de 21,59 euros (antes 35,99) y aún están disponibles en todas las tallas.

Su 'beauty look' tampoco ha dejado indiferente a nadie y es que, con las altas temperaturas con las que estamos contando hasta por la noche, la actriz no podría haber elegido mejor opción. Coleta muy alta y trenzada y un 'make up' sencillo para disfrutar de la noche marbellí.