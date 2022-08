La 'influencer' ha estrenado esta pieza de nueva colección de Mango con la que nos ha enamorado.

Tamara Conde

María García de Jaime sabe cómo sacarle el mayor partido a sus prendas y utilizarlas en diferentes ocasiones, y es que la 'influencer' ha elegido una de las últimas incorporaciones de la nueva colección de Mango para una noche de verano en la playa y ha acertado de lleno. Se trata de un mono de lunares en color rosa que no ha podido gustarnos más. Y al adentrarnos en la web de Mango para ver cuáles son las novedades, hemos podido comprobar que este mono no puede ser más tendencia. El estampado de lunares y el color rosa vuelven esta próxima temporada para alegrar nuestros looks.

En un primer momento, probablemente hubiésemos imaginado esta pieza con un recogido elegante y unas sandalias de tacón para una boda o un evento especial (que ya se acerca la época de nuevo). Sin embargo, María García de Jaime ha optado por ir descalza, con unos pendientes sencillos y un moño bailarina desenfadado y la idea nos ha encantado.

De tejido satinado, cuello camisero y el detalle del cinturón, este mono nos ha conquistado. Para las noches de verano más fresquitas o de manera más arreglada, la versatilidad de la prenda es todo un punto a favor. Se encuentra disponible en Mango en todas las tallas por un precio de 39,99 euros y estamos seguras de que será de esas piezas que no tardará en agotarse.

Los lunares parecen ser, por excelencia, el estampado que nunca pasa de moda y siempre sienta bien. No importa la época del año ni la prenda de la que se trate, recurrir a ellos es una buena opción ya que logran aportar un toque diferente y alegre a nuestros looks.

Y, por su parte, el rosa, ya se proclamó color de la temporada al inicio del verano y parece que volverá a hacerlo en otoño. En todas sus tonalidades, aunque el rosa Barbie parece estar ganando terreno gracias a Valentino, este color, aunque pueda parecer lo contrario, es muy versátil y combinable con prácticamente cualquier otro color. Si lo que buscas es salir de las prendas más básicas y sencillas, este mono de Mango tiene todo lo que necesitas.