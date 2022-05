Hemos encontrado las sandalias de Ralph Lauren doradas que te solucionarán cualquier look de verano

No es fácil dar con un par de sandalias que cumplan todos los requisitos: que sean bonitas, cómodas, que peguen con todo. Ralph Lauren nos lo ha puesto muy fácil con el este modelo en dorado, perfecto para ir arreglada sin llevar tacones

C. De la Rosa

No es fácil dar con un par de sandalias que cumplan todos los requisitos: que sean bonitas, cómodas, que peguen con todo y que tengan una buena relación calidad precio para que te duren más de una temporada, por más que las uses. Pero este año, Ralph Lauren nos lo ha puesto muy fácil con unas sandalias doradas planas que te podrás poner con un pantalón arreglado para ir cómoda a la oficina, vaqueros o con un vestido fresquito para salir a cenar este verano o incluso llevarlas en el bolso como comodín cuando tus pies no den más de sí en los tacones.

Se trata del modelo Ellington y, además de en la web de Ralph Lauren, están disponibles en varias tiendas online como El Corte Inglés, Sarenza o Spartoo. Están disponibles en negro y marrón pero, sin duda, nuestras favoritas son las sandalias doradas pálido o bronce, porque su color, no demasiado brillante, les da un toque sofisticado a nuestros conjuntos monocromos del verano. Y es que nos encanta combinar las sandalias planas con un vestido negro o unos pantalones cropped blancos y una blusa de seda o lino. Aunque son planas, tienen un par de centímetros de tacón acolchado en el talón para no dejarnos las suelas en el asfalto. Por si fuera poco, son comodísimas y se ponen en menos de un minuto, gracias a su sencillo cierre de pulsera con hebilla lateral, y el empeine lleva el logo de Ralph Lauren en relieve dorado. Según donde la compres, su precio es de 79 a 89 euros.

Si eres de las que no te bajas de los tacones, te chivamos que otras de las sandalias más buscadas de Ralph Lauren, sus cuñas, este mayo están rebajadas en El Corte Inglés casi a la mitad de precio, de 119 a 71 euros en color marrón, y todavía quedan algunas tallas disponibles.