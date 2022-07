Anna Hathaway confirma la obsesión de la industria por el rosa Barbie

La actriz lució un total look en el color por el que apuestan las que más saben de moda.

IRATXE PLAZA

Anne Hathaway, impecable. La actriz no solo triunfa en el terreno profesional con su último trabajo, , sino que se ha sumado a la última tendencia glam del verano: el rosa Barbie o Valentino. Y no lo hace con una sola pieza, no, Anne ha apostado todo al color que triunfa no solo en las pasarelas sino también en el Street style.

El por qué de la apuesta de Anne Hathaway por el rosa Barbie

Su look: un vestido de lentejuelas corto en color rosa fucsia, de cuello chimenea, con manga larga y detalles de volantes en la cintura, y que combinó con un minibolso y unas plataformas extremas, tan tendencia como lo es el tono que triunfa este 2022. Todo firmado por Valentino.

Lo predijo Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, que tiñó la pasarela de fucsia, desde la ropa hasta la escenografía. Pero, ¿a qué se debe que Valentino haya dedicado por completo su desfile otoño-invierno 2022/2023 a esta tonalidad?

Una de las claves reside en la unión que existe entre la moda y el cine. Precisamente el rodaje de Barbie, la película sobre esta muñeca que está preparando la directora Greta Gerwig, ha despertado auténtico furor por todo lo que rodea a la estética del juguete de Mattel. Si hasta hace poco la reputación de la muñeca había caído en picado por representar una silueta delgada, el giro que le ha dado la cineasta promete su vuelta al éxito.

Un objetivo que parece haber conseguido. Las imágenes de Margot Robbie vestida de rosa de pies a cabeza, y su gran parecido con Barbie, se han convertido en virales hasta el punto de que ha rugido un movimiento estético llamado Barbiecore. Su hashtag en Instagram supera los cinco millones y las búsquedas en Google Trends en los últimos noventa días se han disparado.

Pero más allá de las redes sociales, el star-system también 'muere' por el rosa. El clan Kardashian no para de enfundarse en piezas en estas tonalidades, al igual que la modelo Hailey Bieber que ya ha lucido el minivestido-corsé de Versace. Aunque no solo se lleva la versión más explosiva del rosa Barbie sino también hemos visto modelos más elegantes sobre las últimas alfombras rojas, como los diseños de Penélope Cruz, Zendaya, o la reina Letizia.

Pero más allá del boom en la industria de la moda, el mensaje de fondo con el que la directora Greta Gerwig quiere profundizar en la sociedad es que ni el rosa es un color femenino, ni existen tonalidades que conviertan en elegantes y sofisticadas a las mujeres. La idea es reivindicar la feminidad de la mujer sin connotaciones ni prejuicios. Por ello, he aquí varias prendas rosa 'Barbie' para que las luzcas esta temporada.