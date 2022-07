En las rebajas de Parfois encuentra todo lo que necesita tu verano para reconvertir tus looks y aportar un extra de color.

Cecilia Franco

Añade un pañuelo multicolor a un 'total look' o un collar multicolor al vestido más básico de tu armario. Cómo cambia, ¿verdad? Los accesorios y complementos se han convertido en el símbolo de cambio, en la clave de la transformación. Lo son todo y, por eso mismo, sabemos firmemente que las rebajas son perfectas para la renovación.

Ya hemos hablado en más de una ocasión de la importancia que tienen los complementos en un look. De hecho, nuestras expertas en moda se han encargado en los últimos tiempos de demostrarnos, con claros ejemplos, la capacidad que puede tener un pañuelo, un bolsito o hasta una joyita.

'Influencers' y celebrities han encontrado en ellos el truco para arrasar con cualquier look de fiesta. Y es que han confirmado que con un 'little black dress' y un bolsito de color, o un vestido básico liso con unos pendientes extra, puedes lograr un look excepcional. No importa cuál sea tu estilo, los accesorios y complementos se adaptan a todo. Son la opción todoterreno que cambiará tu vida cuando comiences a sacarles máxima rentabilidad.

Los 10 imprescindibles de las rebajas de Parfois Ver 10 fotos

¿Necesitas encontrar un punto justo para invertir en ellos? Si nunca te has atrevido a probar con la versatilidad de los complementos, la llegada de las rebajas puede ser la ocasión ideal para que te animes a hacerlo. Y, precisamente, las rebajas de verano son las más indicadas para empezar a dar mucho juego a complementos y accesorios. Porque en la época estival somos más propensas a recurrir a estos complementos por la frescura de los looks. Nos atrevemos mucho más y en la inspiración experta encontramos el empujón que buscábamos.

En rebajas como las de Zara, puedes descubrir una colección de prendas y accesorios 'top'. Pero en Parfois, por ejemplo, puedes dar con una amplia colección máxima tendencia que estamos convencidas que, por su amplia variedad de estilos y por albergar algunos diseños que ya hemos visto en expertas, caerás rendida.

- Las sandalias que SÍ son tendencia este verano, que SÍ están rebajadas en Zara y que SÍ hay talla.

- Las 10 prendas más buscadas del momento en las rebajas de Mango.

Aprovecha las rebajas para hacerte con joyitas para ese evento, con bolsos o pañuelos para combinar con tus looks playeros, para animarte con la tendencia de cuentas multicolor… En las rebajas de Parfois encuentra, según tus necesidades, todo lo que tu verano necesita. ¡Y transforma tus looks!