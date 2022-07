Menudo fichaje para llevar en verano con un top corto de Zara como el que ha lucido la actriz asturiana.

Julia García

Si algo característico tienen en común celebrities de éxito como Paula Echevarría, Sara Carbonero o Vicky Martín Berrocal en su faceta como influencers de moda es que comparten infinidad de tips accesibles para casi todos los bolsillos. Ninguna renuncia a las firmas de lujo, pero siempre hay espacio en su armario para marcas en las que sus miles de seguidoras compramos casi toda nuestra ropa. Es completamente lógico y normal que si en un look mezclas un top de Zara con unos vaqueros de Primark, la publicación tenga mucho más engagement en las redes. Porque no solo pensamos quienes “consumimos” ese post en copiar el consejo de estilo de turno, sino que nos ilusionamos con la idea de saber que podemos replicar exactamente esa combinación.

Algo así hemos sentido al ver uno de las últimas publicaciones de Paula Echevarría en la red social. Las dos prendas principales del outfit no solo las podemos tener casi todas en nuestro armario, es que es probable que ya tengas alguna si has visitado Zara o Primark últimamente. De esta última marca es el vaquero recto de talle alto, corte recto y color azul lavado clásico. Un básico de los que no pueden faltar en cualquier armario porque son el “apagafuegos” perfecto en cualquier momento del año. También en verano si los combinas con una prenda adecuada para combatir el calor que hace en casi todo el país estos días.

Paula Echevarría ha escogido un crop top de tirantes anchos de Zara multicolor, un diseño alegre y vistoso que resalta más si cabe el color tostado de su piel, característico en ella en cuanto llega el verano. El top destaca por la combinación de tonos de su estampado —rosa, blanco, amarillo y naranja, entre otros— y por las cadenas metálicas que se entrelazan en ambos tirantes dándoles un aspecto muy original. Además, incluye detalles fruncidos en los laterales y elástico tipo nido de abeja en la espalda.

Si quieres replicar el look exacto de Paula Echevarría, ya sabes que Primark no dispone de tienda online, así que te tocará investigar en persona —si algo bueno tiene comprar in situ es que así tienes una excusa para estar fresquita una tarde— para ver si tienen el mismo modelo. En cambio, el top de Zara tardarás dos minutos en comprarlo si así lo deseas.

Basta con que pinches bajo la imagen y escojas tu talla porque todavía lo tienes disponible en todas. Su precio es de 29,95 euros y, si te gusta mucho el print, puedes combinarlo con un pantalón largo de tiro alto y cintura elástica que se anuda en sus bajos con sendas lazadas que va a juego.