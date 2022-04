Aprovecha la temporada de entretiempo para crear 'lookazos' con botas altas como el que nos propone Paula Echevarría.

Cecilia Franco

Nos cuesta muchísimo despedirnos de nuestra colección de botas. Pero la verdad es que el entretiempo es la excusa perfecta para seguir exprimiendo este calzado al máximo con ciertas combinaciones que, al fin y al cabo, terminan siendo nuestras propuestas favoritas. Así que no, no guardes todavía tus botas altas porque Paula Echevarría tiene la combinación perfecta que desearás recrear esta primavera.

Con la llegada de las buenas temperaturas, solo andamos pensando en ese cambio de armario que, en realidad, aunque tenemos ganas, existe cierto miedo a una bajada de temperaturas repentina. Es más, todo lo que hemos aprendido de toda experiencia es que por muchas ganas que tengamos, este periodo de transición requerirá de un cambio parcial que podrá ir variando con los días. Es decir, necesitamos inspirarnos en los looks actuales de Paula Echevarría para entender que, efectivamente, las botas altas se quedan para combinar con prendas de diversas temporadas.

Y es que aunque la actriz sabe que iremos corriendo a hacernos con el último vestido de flores de Primark, también sabe que desearemos combinar toda colección de botas con su último 'lookazo'. Una propuesta ideal para superar con éxito el entretiempo, dando la oportunidad a que las prendas de nueva colección se intercalen con el calzado de invierno. ¡Así es el entretiempo!

Jersey, minifalda y botas altas. Con esta composición lograrás crear un look adecuado a cada momento del día. ¿Hace más fresco? Puedes incluir la chaqueta 'tweed' más deseada del momento y crear un look a capas con esta propuesta de la firma parisina 'boho chic' Antik Batik. En principio, todo lo que vas a necesitar para recrear el look es un jersey de rayas en tonos pastel de punto suave y minifalda de ante en color camel con botones.

Un contraste de colores y tejidos que fusionarán a la perfección con unas botas de ante en tono marrón como este diseño estilo cowboy de Fetiche Suances. Aprovecha el entretiempo para crear combinaciones variadas con la magia de los contrastes. Así que, efectivamente, sigue luciendo por un tiempo las botas altas con creaciones 'boho chic', tal y como nos propone Paula, y arrasa. ¡Todo un outfit de excepción!