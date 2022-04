Estás a tiempo de hacerte con la chaqueta 'tweed' más bonita y original que reconvertirá todos tus looks diarios.

Cecilia Franco

En la época de entretiempo deseamos deshacernos de una vez de los abrigos de plumas para dar paso a las chaquetas más sofisticadas. Y aunque puede que cuando hablamos de éstas, te vengan a la mente las clásicas americanas en todos sus colores y estampados, en esta ocasión no hacemos referencia a este tipo de diseños. Esta vez, queremos estrenar temporada con las chaquetas 'tweed' más bonitas, es decir, justo el diseño que nos propone Paula Echevarría.

La actriz se está encargando desde que arrancó la temporada de ofrecernos una serie de propuestas que, más bien, tienen un fuerte componente relacionado con las tendencias del momento o con prendas que van a ser muy deseadas por su versatilidad.

Paula Echevarría, a través de su Instagram, muestra cada día ideas de un armario todoterreno que nos tiene enganchadas. Es capaz de conquistarnos y motivarnos con sus looks deportivos, animarnos con tendencias 'retro' que parecen a simple vista complicadas, convencernos con las combinaciones más básicas o lograr un look perfecto para el día a día con prendas realmente especiales.

Se ha convertido en todo un referente de estilo y todo lo que propone provoca verdadera necesidad entre las amantes de la moda. De hecho, hace poco consiguió que fuéramos corriendo a Primark para hacernos con un vestido de flores, pero tenemos que reconocer que también ha logrado revolucionar las redes con esta chaqueta de colores.

Su última propuesta está inspirada en el mundo 'denim'. Ella ha conseguido con unos jeans de la firma Highly Preppy, camiseta con mensaje de Cool The Sack y botas de Ikks, convertir a la chaqueta 'tweed' en la verdadera protagonista del look. Los tonos 'denim' contrastan con los tonos suaves y relajados que propone la chaqueta The Extreme Collection (280, 00 €).

Un diseño 'tweed' multicolor con acabados 'denim' y botones dorados con el que podrás alcanzar un 'total denim' primaveral diferente y original. Con esta chaqueta o los cárdigans de temporada lograrás reconvertir hasta la combinación más básica. ¿Todavía no tienes una chaqueta 'tweed' en tu armario? Pues este diseño primaveral elegante, moderno y versátil se convertirá en tu nuevo tesoro de temporada.