Haz magia con el body metalizado de Parfois y deslumbra este Fin de Año con la moda futurista más 'fashion'. ¡La reina de la pista!

Estas fiestas queremos brillar como nunca. La cuenta atrás para decir adiós a este año, está en marcha. Y nuestro objetivo es además de hacer balance y quedarnos con todo lo bueno, despedir el año en condiciones y pisar firme la entrada del nuevo año. Para ello, tan solo necesitamos actitud positiva, esperanza y un look que desprenda mucha magia como el body metalizado de Parfois, que nos descubre Melissa Villarreal, que elevará cualquier propuesta.

La Nochevieja no tiene por qué estar marcada necesariamente por lentejuelas. Es cierto que las lentejuelas, junto a la lencería roja, ha formado parte tradicionalmente de esa gran noche. Sin embargo, parece que este año junto a estas, vamos a encontrar nuevas tendencias que, estamos seguras, amarán las fans de la moda futurista.

Y es que además de los infalibles vestidos lenceros, este año los looks de fiesta con 'jeans' también van a ser protagonistas, según Rocío Osorno, si la combinación es la más acertada. ¿Cómo hacerlo? Después de descubrir cientos de opciones de fiesta, creemos firmemente que Melissa Villarreal ha encontrado justo lo que necesitábamos para dejar de complicarnos con opciones rebuscadas y originales.

"Ready for the New Year?" Yes! Esta Nochevieja ni vestidos, ni monos. Todo lo que necesita nuestro deslumbrante 'lookazo' es el body de Parfois (19,99 €). Un diseño de edición limitada que se fusiona a la perfección con unos jeans oscuros y que logrará coronarse como rey de la pista. Ella ha optado por el tono dorado, pero también lo encontrarás disponible en un tono azul metalizado. Además, creemos firmemente en esta propuesta porque este cómodo look combina a la perfección con el bolso que parece de lujo de la misma firma y unas sandalias negras básicas, pero muy elegantes.

Esta Nochevieja no te compliques y encuentra el camino fácil con la ayuda de prendas especiales y futuristas que fusionarán con tus vaqueros favoritos o, si lo prefieres, con pantalones de lentejuelas. Así que sí, renuncia a los incómodos vestidos y a esas prendas complicadas de fiesta que solo darás un solo uso, y opta por lo práctico. Con estos diseños y los complementos más deslumbrantes, no necesitarás darle más vueltas al look que más complicaciones te está provocando.