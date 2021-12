Melissa Villarreal tiene los pantalones en los que querrás vivir todo el invierno

Son de la firma francesa Sézane y te convertirán en toda una parisina.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Los meses de invierno son una de las épocas del año en la que más nos cuesta crear looks chics y elegantes, ya que el frío hace que prioricemos el ir cómodas y calentitas por encima de todo lo demás. Sin embargo, si eliges las prendas adecuadas, es posible seguir apostando por estilismos con los que nos veamos súper favorecidas sin renunciar a nada.

De esto sabe mucho Melissa Villarreal, que no es la primera vez que demuestra que no hace falta haber nacido en la capital francesa para llevar ese estilo chic parisino que tanto nos gusta, y que con el look de hoy nos ha creado una nueva necesidad 'fashion': unos pantalones de corte 'wide leg' y tiro alto de lana.

La 'influencer' que hace unos días nos mostraba su dominio para combinar el trench, ahora nos ha conquistado con este 'total look' de Sézane compuesto, además de por los pantalones, por un jersey negro y un abrigo del mismo tono con el que desborda 'estilazo' con básicos de armario.

El pantalón, que todavía se encuentra disponible en web en algunas tallas, tiene un cinturón desmontable con hebilla, pliegues cosidos en la parte delantera, bolsillos delanteros de ojal y bolsillo trasero de parche. Su precio es de 125 euros y puedes encontrarlo también en otros colores, tejidos y materiales, aunque siempre manteniendo el mismo corte y diseño.

Nos encanta además el toque tan original que le ha dado Melissa al hacerles un dobladillo grueso al final y combinarlos con unas Converse negras para restarle formalidad a la prenda.

-Melissa Villarreal tiene la falda pata de gallo de Mango que mejor queda con Vans y conquistará el otoño.

-¡Working girl! Esta camisa blanca de Zara que tiene Melissa Villarreal será la nueva obsesión de tu oficina.

En general, el estilo de Melissa Villarreal está marcado por básicos de armario, prendas atemporales que, encajan en la vida de cualquier 'fashionista'. Camisas blancas con jeans, faldas estampado pata de gallo, gabardinas o pantalones tan especiales como este pero que a la vez son una prenda de fondo de armario y un básico con el que crear looks tan elegantes como este.