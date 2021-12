¿Aún estás pensando qué vas a ponerte esta Nochebuena? Rocío Osorno te propone crear un look de fiesta con tus 'jeans favs'.

Seguro que en más de una ocasión te has planteado un look de fiesta con tus 'jeans' favoritos. Pero siempre que lo intentas, no te llega a convencer del todo esa combinación. No obstante, Rocío Osorno ha querido animarnos esta Navidad con un look de fiesta con 'jeans' y ha brillado con un jersey de Zara que querrás estrenar esta misma noche.

Esta Navidad queremos que sea diferente, elegante, pero cómoda de andar por casa. Nos hemos propuesto dar con un look rentable siguiendo los 'tips' de JustCoco para aprovechar al máximo nuestras opciones de fiesta e, incluso, optar por opciones deslumbrantes que podamos seguir utilizando a lo largo de todo el año. ¡Y lo hemos encontrado!

Rocío Osorno, a través de su Instagram, ha sido una completa fuente de inspiración. Y decimos completa, porque la cantidad de ideas han sido de gran variedad. Para todos los estilos, desde potentes vestidos de lentejuelas, a diseños sencillos marcados por la elegancia y dulzura del terciopelo.

Ahora sí que podemos decir que, gracias a Rocío, hemos aprendido que las ideas de fiesta pueden tener diferentes perspectivas y depende de dónde pongas el foco, ese será el resultado. "Look de fiesta, ¿con jeans? ¡Para mi es un SÍ gigante!" Y para nosotras, después de ver su propuesta, también es un 'sí' a los 'jeans' en 'mood' festivo.

¿Tu foco principal está en crear un look de fiesta con 'jeans' para esta Nochebuena? Entonces estate atenta porque lo de Rocío Osorno es insuperable. Tan solo necesitarás estrenar el jersey de lentejuelas más 'trendy' de Zara (49,95 €). Un diseño de lentejuelas holográficas y cuello subido ideal para combinar con tus vaqueros favoritos.

Campana, pitillo, rectos, 'baggy'… No importa el corte de tus 'jeans', lo que marcará la diferencia es el tipo de calzado que combines, y si optas por unos 'taconazos', tendrás el look de fiesta listo. Haz como Rocío Osorno y añade ese toque de color con los zapatos y complementos. ¿Ya has pensado en tu combinación estrella? Esta Navidad crea looks con vaqueros para esos compromisos familiares y sorprende con tu don 'fashionista'.