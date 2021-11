Conviértete en una auténtica 'it girl' con este 'total look' de Sézane que desborda auténtico estilo parisino. ¡Así lo lleva Melissa Villarreal!

Cecilia Franco

Si amas el mundo de la moda, seguro que en algún momento te habrás planteado qué tiene el estilo parisino que no tenga el resto del mundo. Nos fascinan sus combinaciones, sus looks desenfadados, atrevidos e incluso cualquier propuesta básica. Su 'street style' es digno de admirar y en 'total looks' como el que nos muestra Melissa Villarreal de la firma Sézane, está la clave del éxito.

La ciudad de París, epicentro del mundo de la moda, alberga mucho arte en cada una de sus calles. Sus clásicas cafeterías con ese estilo 'chic' francés, en las que tanto disfrutó 'Emily in Paris', o sus mágicas calles que llevan a la deslumbrante Torre Eiffel, son claros escenarios de 'lookazos' admirables. París es magia en estado puro y es moda, mucha moda. En cada uno de estos rincones se observa muchísimo 'estilazo' innato, y tal es el nivel que podemos observar un look compuesto por un jersey y un jean, y que nos fascine todo lo que transmite.

Y es que así es el estilo parisino y lo que, precisamente, ha conseguido Melissa Villarreal con su último look. Porque si alguna vez te has preguntado cómo consiguen desbordar 'estilazo' con básicos de armario, Melissa Villarreal con su último look nos ha sacado de dudas.

Se trata de un estilo marcado por una personalidad desbordante y básicos de armario que, gracias a su comodidad, ayudan a sentirse una misma. Pero lo más importante, para lograr ese 'chic' parisino necesitas prendas básicas pero de calidad, como nos demuestra Melissa.

La 'influencer' que hace unos días nos mostraba su dominio para combinar el trench, ahora nos enseña el truco para entender mejor y aprender sobre ese estilo parisino con el 'total look' de Sézane. Un outfit compuesto por un jersey en tono azul y botones en el escote (115 €) que te ayudará a jugar mucho con el toque desenfadado que le quieras dar, y unos pantalones de pinza y botones en los bolsillos que, por cierto, ya no está disponible en la web.

¿Cómo toque final? Ha añadido unas zapatillas básicas blancas y ha adquirido aún más dominio la mezcla de prendas arregladas y básicas. Por lo tanto, ¿qué hay que tener en cuenta para aprender del estilo parisino? En primer lugar, las prendas cuidadas y creadas con materiales de primera calidad son esenciales. Y, en segundo lugar, jugar con la mezcla de estilos y optar por un toque más desenfadado en nuestro día a día.