El diseño que está arrasando entre las 'influencers', lo ha encontrado Lucía Bárcena en Parfois y protagonizará tus propuestas de fiesta.

Cecilia Franco

Un look de fiesta debe cumplir una serie de requisitos para declararse como auténtico ganador. De todas maneras, de nada sirve que un look esté muy elaborado si no tienes en el punto de mira los complementos más espectaculares. Estos son totalmente imprescindibles, sobre todo para todas aquellas invitadas que les gusta apostar por el 'menos es más'. Y es que solo debes probar por ti misma el poder de los complementos, para darte cuenta que el bolso joya de Parfois que nos descubre Lucía Bárcena, la 'influencer' que hace unos días nos conquistaba con las bailarinas, es todo lo que un look elegante y minimalista necesita.

¿Cuántas veces has escuchado que los complementos lo son todo? Seguro que en más de una ocasión te has sentido un tanto perdida a la hora de crear un look de invitada desde cero. Cuando tienes el vestido de tus sueños en tus manos, el miedo por sobrepasar la línea se apodera de ti hasta que, finalmente, decides optar por otro camino. Ahora para estas fiestas navideñas puede que te hayas enamorado de un espectacular vestido de lentejuelas pero, piensas que es demasiado. ¿Estás en ese punto? Pues ahí es cuando entra Lucía Bárcena para solucionarnos la vida y no con un look, precisamente, sino con los complementos joya más deslumbrantes.

Porque un look lo es todo gracias a sus accesorios, y estas fiestas tan solo necesitarás un sencillo vestido liso en el color que más te guste y el bolso de Parfois que está arrasando entre las 'influencers'.

"It's party time". Un diseño en tono negro de hombro de tejido 'mesh', detalles joya y asa de hombro con detalle de nudos a ambos lados. Este color, concretamente, ya no está disponible, pero puedes hacerte con el bolso que parece de lujo por tan solo 22,99 € en un tono rosita, ideal.

Estas fiestas opta por vestidos lisos como Lucía Bárcena y completa tu look con unos preciosos pendientes largos de la misma firma del bolso que parece de lujo. Descubre el poder de los complementos joya, opta por looks sencillos y despreocúpate.