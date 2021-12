La 'influencer' Lucía Bárcena ha creado una combinación 'total' que nos encanta porque su estampado atemporal nos llena de alegría.

Cecilia Franco

Si hay algo que nos fascina de los looks de Instagram es que, en ocasiones, cuando investigamos en sus tiendas, nos damos cuenta que nuestra concepción a simple vista no estaba en lo cierto. ¿Cuántas veces hemos visto un 'total look' pensando que era un vestido y en realidad se trataba de un dos piezas? Pues, precisamente, eso es lo que nos ha sucedido con el 'total look' estampado de Lucía Bárcena. Porque no, no es un mono.

Muchas veces un look puede llevarnos a confusión. No es la primera vez que nos sucede que un 'total look' está tan bien conjuntado y compacto que nos es muy difícil distinguir cada una de las prendas que lo componen. ¡Y nos encanta!

Lucía Bárcena es todo una experta. Le encanta crear 'total looks' desde el mundo 'sport chic' con la versión de Parfois más deseada, a sus conjuntos veraniegos llenos de encanto. Pues bien, la 'influencer' cada día trata de superar todas nuestras expectativas a través de su Instagram y, tenemos que reconocer que, lo ha conseguido con un conjunto que estamos deseando estrenar ya y seguir llevando la próxima primavera.

Con el look safari se coronó como la reina de los conjuntos, pero ahora podemos decir que tiene un don para conjuntar. Y es que ha encontrado el mix perfecto que te salvará de cualquier compromiso y que logrará sorprenderte. ¿Por qué? Porque aunque a simple vista parece un mono, pero se trata de un dos piezas de la firma Celia B.

El look está compuesto por una camisa de cuello bobo y mangas abullonadas, y un pantalón del mismo estampado de corte acampanado. Pero, ¿cómo ha conseguido ese look como un todo? Pues muy sencillo, optando por prendas estampadas que ayudarán a disimular cualquier corte, abrochando el pantalón sobre la camisa y no incorporando complementos como, por ejemplo, un cinturón, que rompería con la estética del 'total look'.

¿Estás preparada para comenzar a crear 'total looks' como los de Lucía Bárcena? Solo necesitarás prendas estampadas que ayudarán a crear una visión completa o jugar con diferentes prendas con las que conseguirás cientos de resultados.