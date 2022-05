Se trata de un dos piezas de la firma española de la que todas hablan, The IQ Collection.

Tamara Conde

Si aún no tienes look de invitada para tu próximo evento, la 'influencer' María García de Jaime ha revolucionado las redes con su propuesta de The IQ Collection, y estamos seguras de que te encantará. Se trata de un dos piezas de diferentes estampados de esta firma española fundada por Inés Domecq y Virginia Pozo. Desde hace unas semanas, The IQ Collection está en boca de todos, y sus diseños los llevan desde las 'celebrities' más prestigiosas hasta actrices e 'influencers'. Y no es para menos, pues se trata de una marca con prendas de lo más exclusivas y originales, en las que la elegancia y la personalidad prima por encima de todo.

María García de Jaime siempre consigue conquistarnos con looks radiantes como el traje con estampado floral de Mango o el top festivalero (de su marca Himba) que mostró a través de su perfil y, una vez más, enamoró a sus seguidores. La 'influencer' no suele decepcionar y esta vez, la propuesta ha sido de lo más acertada. Con este dos piezas, tendencia que cada vez podemos ver más a menudo, conseguir un look elegante, original y completamente primaveral, estará asegurado.

Una camisa y una falda de corte 'midi' es lo que compone este conjunto. La camisa, de color lila y estampado ikat tiene el cuello redondo, las mangas abullonadas y volantes en pecho, espalda y puño, que tienen un estampado diferente, a juego con el de la falda. Una camisa que se sale de lo común y que también podrás combinar con tus vaqueros favoritos. Su precio es de 120 euros y está disponible en todas las tallas.

Por su parte, la falda es toda una joya. De corte 'midi' y con volante en la parte inferior, la pieza tiene un estampado en tonos teja que le da un toque más cálido al look. Su precio es de 165 euros.

La 'influencer' ha optado por accesorios de rafia, el bolso tipo 'clutch' y las sandalias, para ponerle el broche final a este increíble look de invitada. Los pendientes con forma de flor y la gargantilla dorada (que es tendencia), aporta aún más elegancia, si es posible. Terminando con el tema 'beauty' un maquillaje cuidado con labios en rojo y un moño bajo y trenzado ha sido la opción ideal para la boda a la que ha asistido María G. de Jaime.

Jamás hubiésemos imaginado que dos estampados tan diferentes fueran a combinar tan bien, pero aquí tenemos la prueba. Arriesgar con estampados es cada vez más habitual y María Fernández Rubíes es otra 'influencer' que nos lo ha demostrado. Pero si lo que prefieres es optar por algo más sencillo para tu próximo evento, aquí te dejamos una selección de las mejores marcas españolas.