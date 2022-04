Once básicos de entretiempo 'made in doña Letizia' para esta temporada

Repasamos las marcas españolas favoritas de la reina para crear un armario de primavera tan elegante como el suyo.

SILVIA VÁZQUEZ

En cuestiones de moda, la reina Letizia es todo un referente en nuestro país. No solo encabeza la lista de mujeres más elegantes de España, sino que además es una gran defensora de las etiquetas 'made in Spain'. En esta época del año en la que vestir bien no siempre es fácil, nos inspiramos en su estilo para recopilar 11 prendas con las que superar el entretiempo, de firmas que ya están presentes en su armario y que ella misma podría lucir en las próximas semanas.

1. El vestido de The IQ Collection

Uno de los estrenos más comentados del 2021 de doña Letizia fue el mono blanco con alas de mariposa que lució en la inauguración de FITUR, por eso esta lista no podía empezar con otra firma que no fuera la fundada por la aristócrata Inés Domecq. Su colección actual promete vestir de nuevo a las invitadas con más 'likes' de la temporada y no nos extrañaría ver a la monarca con alguna de sus piezas, como este vestido bicolor con sus características hombreras esculturales.

2. La gabardina de Adolfo Domínguez

Son varias las veces que la reina ha recurrido a la marca del diseñador gallego, famosa por sus prendas básicas con toques especiales y de calidad. Esta gabardina (con capucha desmontable) cumple con estos parámetros, necesarios para encontrar una pieza de fondo de armario que usar un año tras otro.

3. La blusa de Maksu

Fue en su primer evento oficial del año pasado donde descubrimos esta enseña española gracias a una blusa de invierno que ha lucido sin parar, desde entonces. Ahora, con la llegada del buen tiempo, podría pasarle el relevo a esta, con encajes y bordados florales, muy del estilo de doña Letizia Ortiz.

4. La falda satinada de Galcon

Apenas tiene un año de vida, pero esta marca ya se ha colado en su vestidor en dos ocasiones; y, con la buena acogida que ha tenido, no nos sorprendería que volviera a confiar en alguno de sus diseños. ¿Nuestra apuesta? Esta falda satinada (apta tanto para eventos formales como para reuniones de trabajo) que mantiene la línea de color de sus adquisiciones anteriores.

5. Los zapatos de Magrit

Es su marca de accesorios de cabecera y recurre a ella prácticamente a diario. Si esta primavera decide ampliar su colección, unos zapatos destalonados como el modelo 'Tokio', confeccionado en piel trenzada en diferentes colores, son una gran opción.

6. El 'total red' de On Atlas

¿Recuerdas el conjunto blanco con capa que la reina llevó en ARCO 2021? Pertenece a esta pequeña firma de autor concienciada con el cuidado del medio ambiente y es precioso. En estos momentos está disponible en su web el mismo look pero en color rojo, precisamente el favorito de la reina Letizia para las ocasiones especiales. ¿Casualidad?

7. La blusa de Vogana

Esta marca andaluza no forma parte de su armario (aún), pero sí del de sus hijas. Pero lo cierto es que con prendas tan elegantes como esta blusa con lazada, podría entrar perfectamente este 2022.

8. El pantalón de Cherubina

Los pantalones rectos de este estilo son imprescindibles para crear looks 'working' y también para asistir como invitada a eventos de día, dos materias en la que la consorte es una experta. Ella ya ha apostado anteriormente por esta casa 'made in Spain' y siempre ha obtenido muy buenos resultados.

9. El bolso de Möhel

La reina se ha declarado fan de los accesorios de esta marca en más de una ocasión y no nos extraña: diseñan y fabrican en España y son atemporales y muy fáciles de combinar, como demuestra, por ejemplo, este bolso bandolera de piel.

10. La americana de Bleis

Entre las clientas de la tienda especializada en trajes están, además de doña Letizia, Naty Abascal e Isabel Preysler. Con patrones hiperfavorecedores y chaquetas tanto básicas como superespeciales (como esta blazer en verde botella y con botones joya), tiene opciones para todos los gustos.

11. La falda de Massimo Dutti

No podía faltar Inditex en esta recopilación, ya que es habitual ver a la monarca con piezas de sus diferentes marcas. Una de sus favoritas para diario es Massimo Dutti, especialmente las líneas de ediciones limitadas que ponen a la venta cada cierto tiempo. En la última cápsula hemos encontrado esta falda de lino con bordados en hilo metalizado que encaja a la perfección con su gusto.