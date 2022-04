La marca de la diseñadora aristócrata, The IQ Collection, ha vuelto a triunfar con un traje que ha enamorado a muchas 'celebrities' (y a nosotras también).

Tamara Conde

Ya pudimos apreciar este maravilloso conjunto la semana pasada gracias a Amaia Salamanca, que decidió lucirlo el Domingo de Ramos en Sevilla. Formado por un chaleco, un pantalón y una chaqueta 'oversize', el 'total look' de lino se ha convertido en el favorito de otras 'celebrities' como Olivia Baglivi o Inés Domecq, la fundadora de la firma a la que pertenece. Se trata de The IQ Collection, una marca de la que ya hemos oído hablar debido a su elegante catálogo que incluye vestidos, monos y conjuntos preciosos y por haber vestido a muchísimos iconos de la moda, incluyendo a la reina Letizia. La prestigiosa marca se ha colado de lleno en los armarios de numerosas mujeres españolas y esta vez lo ha hecho con estas tres piezas.

Inés Domecq ha optado por combinar el conjunto con accesorios en color naranja. Un bolso de piel de la marca Unsarao y unas sandalias básicas del mismo color para aportarle al 'look' un toque veraniego. La actriz Olivia Baglivi, por su parte, ha optado simplemente por unos tacones en color marrón, siguiendo la tonalidad neutra de las prendas. No importa con que se combinen, estas tres piezas hablan por si solas. Gracias a su versatilidad, son perfectas para combinar tanto juntas como por separado, y pueden servir para ocasiones completamente distintas. Además, todas ellas están disponibles en dos colores, beige y verde, que no pasan de moda y pegan con todo.

Las tres prendas son 100% de lino y pueden encontrarse en la página web de The IQ Collection en todas las tallas. El pantalón cuenta con un diseño bicolor que convierte un simple pantalón en una prenda única y original. La opción verde se combina con un color camel, y el beige con el blanco. Son de tiro alto y con bolsillos y botones delanteros. Su precio es de 150 euros.

En cuanto al chaleco es también una prenda muy especial, debido al escote cruzado de la espalda. Cuenta también con botones delanteros y un diseño entallado que estiliza la figura. Su precio es de 115 euros.

Por último la americana, de corte 'oversize' está disponible en camel, en blanco y en beige. Tiene las mangas abombadas con pinzas en los hombros, el cuello de solapa y bolsillos delanteros. Sin duda, el 'total look' es la opción perfecta para aquellas que quieren arriesgar (pero no demasiado) e ir elegante y cómoda al mismo tiempo.