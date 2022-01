Nuria Roca se aleja de lo convencional con un mono de contrastes

La colaboradora ha regresado a 'El Hormiguero' por todo lo alto con esta prenda de The IQ Collection

Noelia Murillo

Cuando la semana pasada vimos cómo o Nuria Roca se veía obligada a participar en la habitual mesa redonda de los jueves desde su casa debido a que estaba contagiada de la Covid muchas pensamos en cuál habría sido el 'look' que habría escogido si hubiera podido hacerlo desde el plató de 'El Hormiguero'. Lo cierto es que acertar en ese sentido sería puro azar, porque la también presentadora de 'La Roca' sorprende en cada una de sus apariciones.

Si bien es cierto que en algunas ocasiones opta por estilismos clásicos, la mayor parte de esas veces se deja llevar por propuestas en las que no faltan los colores y los estampados. Sin ir más lejos, y debido a las bajas temperaturas de los meses de invierno, Nuria ha elegido hacer una combinación de todo ello y llevar algunos de los jerséis más originales que hemos visto en la pequeña pantalla: desde Desigual hasta Michonet, pasando por Suncoo.

En esta ocasión (y teniendo en cuenta su ausencia presencial en el programa anterior) había algo de especial en el estilismo elegido. Porque no todos los días tiene lugar un regreso por todo lo alto y eso mismo es lo que ha demostrado con un mono bicolor de The IQ Collection por el que muchas empezamos a suspirar de cara a nuestras próximas cenas con amigas o momentos más especiales.

Se trata de un mono combinado de dos colores, en negro y crema cuyo corte se sitúa por encima del pecho, de manga larga y abombada que termina por ajustarse en la zona de los puños. Tiene cierre delantero con botones y lazada para ajustar a la cintura también en color negro y los pantalones a juego de tipo fluido. Concretamente se trata del modelo Lourdes, que se puede comprar a través de la web de la marca y tiene otro detalle muy a tener en cuenta.

Y es que el motivo por el que a muchas nos ha dado una genial idea para alguna de las "tres B" (bodas, bautizos y comuniones), además de ser un mono que se aleja de lo común a pesar de contrastar dos colores que creemos haber visto combinados de mil formas, tiene un precio rebajado. Ahora, puedes hacerte con esta pieza excepcional por 112 euros, cuando su precio original alcanzaba los 160 euros.

Debido a que este pantalón cuenta con dos amplias rayas a juego con la parte superior a cada lado de las costuras, Nuria ha optado por elegir unos salones a juego en color crema y ha sido un acierto total, puesto que la claridad de este color es capaz de alargar la pierna y con un zapato negro habría obtenido un estilismo más apagado. No obstante, también hubiera sido una buena opción de la que puedes tomar nota si al final te decides por esta prenda. ¡Un zapato negro NUNCA falla!