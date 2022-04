Fundada por la elegantísima Inés Domecq, The IQ Collection se ha colado en los vestidores de muchas referentes de estilo de nuestro país.

SILVIA VÁZQUEZ

Dice el refrán que en Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos; y Amaia Salamanca, fiel a la tradición, ha decidido quitarle la etiqueta en este día señalado a un traje que promete convertirse en uno de los looks más virales de la temporada. Además, la actriz lo ha hecho en uno de los lugares donde más arraigada está la celebración de la Semana Santa en nuestro país: hablamos de Sevilla, ciudad natal de su marido, el empresario Rosauro Varo, y hasta donde han viajado junto a sus tres hijos, Olivia, Nacho y Mateo (de 8, 6 y 5 años respectivamente).

Consciente de que atrae miradas por donde pasa, la intérprete madrileña ha escogido con mimo su look para disfrutar de las primeras procesiones de este 2022. ¿Su elección? Un dos piezas bicolor y en tejido de lino que pertenece a la nueva colección de The IQ Collection, la firma de moda creada por la aristócrata Inés Domecq que las últimas temporadas ha conquistado a 'it girls' de todas las edades y estilos.

Entre sus clientas se encuentran mujeres como Paz Vega, Sofía Palazuelo, María García de Jaime e, incluso, la reina Letizia. Y ahora Amaia Salamanca le ha abierto las puertas de su armario gracias a este conjunto que combina un chaleco con botones y patrón entallado con un pantalón ancho de talle alto. ¿El punto fuerte? El 'escotazo' trasero de la parte superior que deja a la vista gran parte de la espalda; un detalle del que ella ha presumido desde los balcones sevillanos y que no nos extrañaría ver sin parar en Instagram ahora que arranca la temporada BBC (bodas, bautizos y comuniones) del año.

Un moño alto recoge su melena, que actualmente es castaña y 'midi'; un estilo radicalmente opuesto al corte pixie capeado y rubio que luce en su último proyecto: 'Bienvenidos a Edén', una serie que se estrena el próximo 6 de mayo en Netflix y en la que compartirá pantalla con Amaia Aberasturi ('Akelarre'), Sergio Momo ('Élite'), Begoña Vargas ('Alta mar'), Berta Vázquez ('Vis a vis'), la cantante y actriz mexicana Belinda o la artista Ana Mena, entre otros muchos.