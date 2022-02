Ya habíamos visto antes a Amaia Salamanca de rubia platino pero nunca con el pelo TAN corto como en su nueva serie

Netflix ha publicado las primeras imágenes de 'Bienvenidos a Edén' y no podemos dejar de mirar el cambio de look más radical de la actriz.

A Amaia Salamanca no hay corte o color de pelo que se le resista. A lo largo de su carrera la intérprete ha demostrado en numerosas ocasiones que no le teme a los cambios de look, pero quizás nunca antes se había atrevido con uno tan radical como al que se ha sometido, de nuevo por exigencias del guion, para su nuevo proyecto.

En un tono rubio platino con raíces oscuras y con un corte 'pixie' capeado de aires noventeros, la actriz nos ha dejado sin palabras con su cambio de imagen en el adelanto de 'Bienvenidos a Edén', la serie de Netflix que se estrenará el próximo mes de abril y de la cual ya conocemos algunos detalles.

Sin embargo, esta transformación no ha pillado desprevenidos a sus fans, que en los últimos tiempos han visto cómo ha probado el rubio, el pelirrojo, el cobrizo... e, incluso, ha lucido sus canas al natural en Instagram. Asimismo, ya sabíamos que Amaia tampoco tiene problemas a la hora de meter la tijera y jugar con diferentes estilos (respetando casi siempre la media melena por encima o por debajo de los hombros).

"Siempre he cambiado de look porque me ha gustado y, si el personaje lo requiere, estoy dispuesta a hacer esos cambios", nos contaba ella misma en una entrevista a colación de su fichaje como imagen de Pantene.

Eso sí: probablemente la madrileña nunca había llevado el pelo tan corto como en esta nueva producción, en la que compartirá pantalla con un elenco de altura, compuesto por Amaia Aberasturi ('Akelarre'), Sergio Momo ('Élite'), Begoña Vargas ('Alta mar'), Berta Vázquez ('Vis a vis'), la cantante y actriz mexicana Belinda o la artista Ana Mena, entre otros muchos.

La serie narra la historia de cinco jóvenes, muy activos en las redes sociales, que son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida bajo la premisa "¿Eres feliz?". Rápidamente esa aventura se transformará en el viaje de sus vidas; "pero el paraíso no es realmente lo que parece... Bienvenidos a Edén", nos adelantan desde Netfix.