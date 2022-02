Amaia Salamanca revela cuál era su sueldo en SMS y su miedo a no trabajar tras ser madre

La actriz ha viajado hasta Kirguistán con el programa Planeta Calleja desde donde ha contado sus inicios en el mundo de la televisión y lo mucho que le cambió la vida.

Julia García

En el el verano de 2006 La Sexta estrenó SMS, la serie sobre adolescentes en la que Amaia Salamanca debutó en el mundo de la interpretación de la mano de Mario Casas, Yon González, María Castro y Raúl Peña, entre otros. La actriz no tenía experiencia ninguna, de hecho, ni si quiera se había planteado hasta entonces dedicarse al cine o la televisión ya que por aquel entonces estudiaba la carrera de Administración y Dirección de Empresas pero fue a probar suerte al casting y su vida cambió para siempre.

"Llegué una hora tarde y me cogieron. Imagino que lo haría fatal porque nunca había estudiado interpretación pero daría el perfil", ha contado la madrileña al respecto y ha explicado que simplemente aprovechó la oportunidad que le brindaron porque "trabajar un mes eran 6.000 euros".

Esta sorprendente declaración sobre cuál era su sueldo en el que fue su primer trabajo en una ficción la ha hecho en Planeta Calleja, el programa presentado por Javier Calleja, con quien ha viajado hasta Kirguistán para disfrutar de aventuras como hacer trekking por la legendaria Ruta de la Seda, pasar una noche en una yurta en praderas de alta montaña o pastorear ovejas.

Desde allí también ha narrado también cómo vivió su salto a la fama definitivo tras su fichaje por Sin tetas no hay paraíso, de la cual se acaban de cumplir 15 años de su estreno. "Me pedían fotos, me perseguía la prensa rosa, me preguntaban siempre por Miguel Ángel Silvestre...", ha narrado la intérprete, quien negó rotundamente haber mantenido alguna relación con el actor ante la pregunta de Calleja: "Es maravilloso como compañero, disfrutamos haciendo la serie. Pero nada más allá", ha respondido.

12 de años de amor y tres hijos junto a Rosauro Varo

Durante la expedición, Amaia Salamanca también ha desvelado cómo comenzó su relación con Rosauro Varo. "Nos conocimos en Ibiza, en una fiesta y fue amor a primera vista porque me divertí muchísimo con él. Llamé a mis padres desde allí casi sin voz y les dije que me había enamorado... Ellos pensarían que me habían perdido", ha narrado la actriz sobre el empresario a quien apoda cariñosamente "Ros" y de quien dice "es una persona muy atenta, pero también es muy divertida". Con él comparte su vida desde hace doce años y tienen tres hijos de 7, 6 y 5 años respectivamente.

Precisamente también ha hablado del miedo que sintió a que no le quisieran contratar de nuevo tras ser madre, ya que tuvo a sus tres hijos en tres años seguidos y no trabajó en todo ese tiempo. "Pensé que ya no me querían, sentí angustia. Pero ahora estoy contenta porque después del parón me llamaron para una peli en Estambul, dos series... no he parado", ha aclarado Amaia Salamanca, quien acaba de estrenar la miniserie Todos Mienten.