Hemos encontrado una versión del cinturón joya de Zara que tiene Chenoa para recrear su 'lookazo' perfecto para esta Navidad.

Cecilia Franco

A través de Instagram, Chenoa no deja de hacernos verdaderos adelantos de sus looks para la nueva temporada de 'Tu cara me suena'. La cantante, jurado del programa, está creando 'hype' con todos los 'lookazos' seleccionados para esta nueva entrega. Y es que si ya nos dejó sin palabras con el conjunto perfecto para casarse en el último programa, ahora nos da una súper idea perfecta para Navidad con un cinturón joya de Zara como protagonista que ha agotado existencias.

Una semana más, Chenoa saca sus mejores galas para arrancar con un nuevo programa. Y, por si fuera poco, no ha esperado a saltar a la pequeña pantalla para presentarnos su elección semanal, así como en detalle las firmas que componen su look que, por cierto, ha vuelto a revolucionar Instagram.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y así lo ha confirmado al incluir mucho brillo en esta última propuesta. Tal vez, te hayas quedado enamorada del look al completo, pero para nosotras y seguro que para muchas de vosotras, lo más llamativo y con lo que nos quedamos ha sido el complemento. Sí, el cinturón joya multicolor que unifica el contraste entre el toque cañero de los leggings efecto cuero y el top brilli.

La cantante, que hace unos días agotaba existencias de un top, no hay nada que se le resista, y si has sentido la necesidad de lucir el cinturón joya estas fiestas, tenemos que decir que llegamos tarde. El cinturón es de Zara y aunque también hemos encontrado la versión en pedrería oscura, ambas opciones ya cuelgan el cartel agotado. ¡Ha arrasado! Aunque sí hemos encontrado otro diseño muy similar que, tal vez, te ayude con ese complemento que andabas buscando.

-Chenoa tiene un vestido que por menos de 25 euros causa sensación.

-Chenoa confirma el poder de las rayas marineras con prendas que todas tenemos en el armario.

Lo cierto es que el look de la cantante también ha deslumbrado gracias al top brilli de la firma Mia & Lova sin mangas y escote de vértigo. Así como el contraste de los pantalones efecto cuero de Zara. ¿No tienes aún claro tu look para esta Navidad? Esta idea que nos da Chenoa es sensacional y, en cuanto al cinturón, puedes jugar también con complementes en dorado a juego con tus joyitas. Este look lo bueno que tiene es que solo es perfecto, pero con los complementos le darás tu personalidad.