Porque no todo tienen que ser lentejuelas y vestidos, y así lo demuestra Chenoa con un top satinado de estampado 'animal print' que es pura fantasía.

Cecilia Franco

Con todos los eventos que tenemos por delante, necesitamos ser conscientes de todo lo que esconde nuestro armario actual de fiesta y esa 'wishlist' que no deja de aumentar. Es inevitable no enamorarnos de las nuevas colecciones, pero también sabemos que las prendas de fiesta o son muy rentables, por su versatilidad, o son imposibles de sacar máximo provecho, por su complejidad. Por ello, y aunque estemos completamente enamoradas de los vestidos de lentejuelas para cualquier evento, sabemos que los tops son una gran opción para combinar con jeans, blazer y 'taconazos', y crear un look especial. O al menos así lo demuestra Chenoa con un diseño que ha agotado en tiempo récord.

Estamos muy inquietas con este tema. Y es que estas fiestas queremos invertir en ropa más arreglada que también pueda ser perfectamente combinable con prendas del día a día. ¿Te parece imposible? Chenoa no lo cree así y, es más, pretende que optemos por prendas tan especiales y atemporales que serán perfectas hasta para seguir llevando en primavera.

La cantante que decidió desconectar de las redes por unos días con una de sus míticas 'foto espejo' y un look muy marinero, ahora vuelve a la carga con una súper idea que nos viene genial ahora de cara a las fiestas para combinar con la colección de faldas de Zara, por ejemplo.

Y es que los looks de fiesta no tienen por qué estar sí o sí marcados por vestidos, y tan solo necesitamos este top para elevar cualquier propuesta. Pertenece a la firma BrillyBox (16,90 €) y desde que lo hemos visto no hemos podido dejar de pensar en él.

Se trata de un diseño satinado en tono azul con un sutil estampado de leopardo, escote en V, manga farol y el detalle 'cut out' drapeado en el centro con un acabado en lazada, ideal para combinar con una falda o pantalón de traje y blazer.

Chenoa ha optado por combinar este top con unos jeans de tiro alto y, de esta manera, nos demuestra que sí existen prendas de fiesta muy rentables que podrás seguir llevando en el día a día. Tanto ha gustado a las fans de la cantante que se ha agotado en cuestión de horas, pero habrá que estar atentas por si vuelve a estar disponible o buscar opciones similares. ¡Lo necesitamos!