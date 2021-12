La chaqueta más buscada de Instagram es la de María Pombo y hemos descubierto a qué firma pertenece. ¡Todo un 'must'!

Cecilia Franco

La capacidad de influencia de María Pombo es inexplicable. Todo lo que muestra a través de sus redes desde recomendaciones de restaurantes, favoritos 'beauty', a sus combinaciones 'fashion', se convierten en las opciones más deseadas por todos y cada uno de sus seguidores. A través de sus 'stories' de Instagram, muestra su día a día, sus trucos para arriesgar con nuevas tendencias y nos descubre la chaqueta que ha revolucionado la red porque combina a la perfección con unos pantalones rectos de efecto cuero.

Nuestro armario de temporada está pidiendo a gritos un cambio. Necesitamos renovar nuestra colección de prendas que marquen la diferencia. Y no solo hacemos referencia a las americanas que elevan cualquier propuesta, sino las chaquetas y chalecos más especiales que vuelven cada temporada.

Más allá de nuestras tiendas 'low cost', María Pombo es nuestra principal fuente de inspiración al descubrirnos el traje pantalón sostenible que comparte con María G. de Jaime, así como prendas que pueden salvar cualquier look básico y monótono. Gracias, en parte, a su amiga María G. descubrimos el chaleco acolchado de la firma fundada por María Pombo y, desde ese preciso momento, nos pusimos alerta.

Ahora la chaqueta que nos presenta María Pombo a través de sus historia de Instagram, nos recuerda a ese chaleco, y es que realmente tiene el mismo estampado y pertenece a la nueva colección de la misma firma, Name The Brand (109, 95 €). Una chaqueta acolchada de estampado floral y sello hindú, ideal para reconvertir un look diario y elevar cualquier opción que te propongas. Esta chaqueta, en comparación con el chaleco, se trata de la opción más calentita para lucir a lo largo del frío invierno.

María Pombo ha combinado esta chaqueta con unos pantalones negros efecto cuero, de corte recto, de Pull & Bear y un jersey básico marrón. ¿Qué ha querido demostrar con este look? Que con una chaqueta bonita y especial, y un 'total look' básico, lo demás no importará, porque destacará la chaqueta. Así que, si estás pensando en renovar tu armario, no olvides hacerte con abrigos y chaquetas especiales para romper con la sobriedad de los looks neutros de invierno y dar un extra de alegría. ¡Diseño 'top'!