Con este frío es imposible no dejar de pensar en renovar nuestros abrigos. Se ha convertido, repentinamente, en nuestro nuevo objetivo 'fashion'. Y es que todo lo que buscamos es un abrigo calentito, de plumas y tan versátil que podamos llevar al gym y hacer cualquier recado de última hora. Es decir, el abrigo de plumas que nos ha descubierto María Pombo en la colección que ha creado para Born Living Yoga.

Todo sea dicho, nos encantaría colarnos en el armario de María Pombo y descubrir todas sus nuevas adquisiciones 'fashion'. Cada vez que aparece en su Instagram para mostrar alguna novedad, se convierte en lo más deseado, acaba agotado en cuestión de minutos y provoca listas de espera, como sucedió con el vestido de Mango.

Como buena 'influencer', sus días son completamente todoterreno, por ello siempre busca prendas cómodas y versátiles que se adapten a cualquier situación, sin excepción. Y es que, ¿por qué no ir del gym a una comida? Ella tiene el look perfecto y, si no, lo crea. ¡De ahí su éxito!

Estos días, además de enamorarnos con el mono de Mango que confirma ese eterno 'denim', también está empezando a mostrar algunas de sus novedades en moda abrigo. Pues bien, sorprendentemente, el plumas de la temporada ya lo tiene en sus manos y, ni más ni menos, pertenece a la colección creada por María Pombo para Born Living Yoga, y es ideal para combinar con nuestros looks 'sporty chic'.

Un diseño que ella misma lo califica como "lo mejor de la colección para mí, este plumas", y que tenemos que decir que no tardará mucho en agotarse. Un plumas en tono azul metalizado, suave y ligero, de cuello envolvente, cierre delantero con cremallera y bolsillos con cremallera invisible, perfecto para esos looks 'urban chic' (59, 90 €).

Necesitábamos un plumífero todoterreno para llevar con nuestros looks del gym, pero también perfecto para combinar con unos jeans. ¡Y lo hemos encontrado! ¿Estás preparada para el frío invierno? Gustoso, cómodo, calentito, ligero… Así lo define María Pombo, y la verdad que hemos de reconocer que nos ha provocado una nueva necesidad con este diseño tan versátil y calentito. ¡Directo a la cesta de la compra!