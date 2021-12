Estampado, sostenible y con un aire vintage. Así es el traje pantalón que María Pombo, su hermana, Marta, y María García de Jaime han estrenado casi a la vez. Y, atención, que firma la tercera.

Cristina Delfín

Sabíamos desde hace algún tiempo que María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo, tenían previsto estrenarse en el mundo de la moda. A mediados de diciembre, la pareja presentaba su marca de ropa, Himba, inspirada en África ("Himba es el nombre de una tribu africana, estamos muy conectados con ese continente porque nos encanta la manera de vivir la vida de su gente", explicaron).

Pues bien, ya conocemos cuál es la prenda estrella de su primera colección y que resulta perfecta para las fiestas. Se trata de un traje pantalón, compuesto por chaqueta 'cropped' y pantalón acampanado, es sostenible, está recorrido por estampados marrones y anaranjados que nos transportan a otras latitudes, y se ha convertido en una constante en Instagram, donde sus amigas María Pombo o su hermana, Marta Pombo, así como la propia María de Jaime, han demostrado que su corte de pantalón de talle alto y perneras infinitas (se trata del modelo Apolonia y tiene un precio de 120 euros) combinado con una chaqueta corta con hombros estructurados (el modelo Ambrosia, 180 euros) estilizan al máximo y tienen un aire atemporal y, como se define la propia firma, un estilo "retro-evolucionado".

"No os puedo explicar cómo sienta este traje, y no lo digo porque sea de la marca de mis amigos", asegura, en una publicación, María Pombo, mientras Marta Pombo afirma que "el look perfecto existe", mientras la propia María García de Jaime demuestra que la chaqueta de la colección es versátil y queda también de maravilla con vaqueros.

Al margen de que, efectivamente, las principales modelos sean amigas íntimas de la pareja que firma el conjunto, la firma demuestra tener algunas prendas infalibles tanto para fondo de armario como para las fiestas.

Así, María García de Jaime también nos ha cautivado con un básico: una camisa blanca, la bautizada 'Alberta', recomendada para un "domingo post navideño" y que fusiona cortes masculinos y femeninos con cuellos rematado por un botón de flor de resina, al más puro estilo setentero, y unas mangas dramáticas y abullonadas (120 euros) que, como la anterior propuesta, es de 'Edición limitada'.

Otras prendas de su colección, que aún es breve, son chaquetas con cuello a la caja (muy del estilo de su diseñadora) con elegantes botones con diseño floral o camisas satinadas o con tejido jacquard. Y siempre con un toque entre clásico y retrovintage elegante.

