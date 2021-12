Esta temporada todas nuestras propuestas 'fashion' irán siempre de la mano del chaleco acolchado de estampado floral que ya tiene María García de Jaime.

Cecilia Franco

Todo lo que nuestras 'influencers' llevan, se convierte en lo más deseado. Ya sea un vaquero, un jersey o un pequeño complemento. Pero si, además, es un chaleco tan especial como el de María García de Jaime, no nos extraña que todas soñemos con él y no tardemos en meterlo al carrito de la compra online.

'Influencers' como María García de Jaime hacen auténtica magia en cada una de sus publicaciones. No solo por las combinaciones tan armoniosas que crean adecuadas a cada ocasión, sino porque además hacen que cada una de sus propuestas sean las más deseadas marcando así auténtica tendencia. Y, si no, observa detenidamente el último post de la 'influencer'.

Ella que hace unos días encontró las botas más rentables de la temporada, ahora nos anima a crear looks con chaleco acolchado y no podemos evitar imaginar ya cientos de combinaciones. Si ya lo consiguió con el estampado damero, ahora con este estampado floral no podemos evitar caer en las redes de este diseño tan favorecedor.

Es cierto que llevamos desde que comenzó la temporada avisando del retorno de los chalecos, pero lo que nos ha pillado desprevenidas es este diseño que nos descubre María García de Jaime que, por los comentarios en el post, parece que está causando sensación. Y la verdad, es que no nos extraña porque se trata de un chaleco ideal para el invierno, perfecto para combinar con jerséis básicos. ¡Es el mix perfecto!

"¿Y el chaleco, María?" Este diseño pertenece a la firma Name The Brand (99, 95 €). Su corte recto, bolsillos laterales, de algodón acolchado y hombros marcados hacen de este chaleco un verdadero tesoro que necesita nuestro armario. Su estampado floral es justo lo que necesitan nuestro looks más cálidos de invierno. No hay más que ver cómo María ha creado un 'lookazo' con unos jeans, jersey básico marrón, complementos a juego y el chaleco floral que ayudará a dar esa chispa de alegría llena de primavera.

Chalecos que serán la prenda estrella de tu look Ver 14 fotos

-Desearás combinar tus botines favoritos con el vestido de María García de Jaime perfecto para un día de oficina.

-El vestido blazer de Zara que sienta de maravilla y que se va a convertir en el más viral de la temporada.

Así que amigas, si aún no tenéis en vuestro armario un chaleco especial, con este diseño acolchado no podrás dejar de combinar con todos tus looks de invierno. ¿Preparada para desbordar 'estilazo' esta nueva temporada?