Es de Calzedonia, está disponible en los colores más vibrantes de la temporada y se ha convertido en el bikini tendencia del verano.

Tamara Conde

Qué ganas teníamos de que llegase el verano y la temporada de piscina para volver a ponernos nuestros bikinis favoritos y estrenar los nuevos de los que nos hemos enamorado esta temporada. Y este año parece que las 'celebrities' de moda se han puesto de acuerdo para elegir el suyo, y es que hemos visto que Chiara Ferragni, Paula Echevarría y María Pombo, entre otras, lucen por redes el mismo bikini de crochet.

Pertenece a la colección que ha sacado la misma María Pombo en colaboración con Calzedonia y no nos extraña para nada que se haya convertido en el bikini más viral del verano. Por sus colores (que hay tres disponibles), por su tejido crochet, que es la tendencia estrella de las últimas temporadas, y por su forma de triangulo y sin aros, que sienta bien a todos los cuerpos y con el que conseguimos un efecto natural.

Se trata del modelo Tel Aviv y en los diseños disponibles predominan las tonalidades más llamativas y favorecedoras del verano: lila, naranja y rosa fucsia. Su precio es de 40 euros y todas las 'celebrities' han decidido combinarlo con la braguita a conjunto, que tiene un precio de 20 euros. Un conjunto cómodo e ideal para todo el verano.

Anna Padilla y Mery Turiel han sido otras de las 'influencers' que han inaugurado sus primeros días de playa o piscina con este bikini. Y es que habiéndolo visto en tantos perfiles y cuerpos distintos, hemos corroborado que sienta muy bien independientemente del tipo de cuerpo y pecho que tengas. Gracias a su forma y sus tiras ajustables, se adapta a todas nosotras y, es por eso, que nuestras ganas de hacernos con él han aumentado.

El crochet ha sido el tejido estrella de las últimas colecciones y las 'influencers' se han encargado de demostrárnoslo. Tanto el pasado invierno como ahora en la temporada de primavera-verano, hemos podido ver el crochet en todo tipo de prendas: vestidos, pantalones y hasta bolsos. Y los bikinis no iban a ser menos, así que si quieres hacerte con el bikini más viral del verano, no te lo pienses mucho, pues es bastante probable que no tarde en agotarse.