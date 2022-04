Chiara Ferragni se atreve con los 'rainbow eyes', el maquillaje más colorido y favorecedor

Los ojos de arco iris van a ser LA tendencia de maquillaje de la primavera de 2022, y Chiara Ferragni ya se ha atrevido con ellos. Aquí tienes nuestros consejos para copiarlo fácilmente.



PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Con la primavera llegan siempre las ganas de cambiar de rutina de maquillaje y dejar atrás los lápices de ojos negros y los tonos oscuros de sombra de ojos. Además, la llegada del buen tiempo siempre nos hace estar más receptivas a introducir el color en nuestros looks diarios, y no solo en lo que a moda se refiere, sino también en maquillaje.

¿Eres una fanática del color? ¡Pues prepárate para adoptar la tendencia de los ojos arco iris! También conocida como 'rainbow eyes', esta es LA tendencia de maquillaje de ojos que se ha apoderado de las redes sociales en estos últimos días, y como no podía ser de otra manera, la influencer más influyente de todas, Chiara Ferragni, ya se ha sumado a ella. De hecho, lo ha hecho tan bien y tan natural que nos parece ideal tanto para una cena con tus amigas como para un evento al que hayas sido invitada esta temporada.

En su post de Instagram, Chiara Ferragni muestra un arco iris de ojos compuesto por morado, verde agua y amarillo. Son colores bastante chispeantes y que a ella le quedan genial, pero si no te sientes cómoda con un look tan llamativo, siempre puedes cambiarlos por tonos más suaves y pastel. Una forma de sumarte a la tendencia de los 'rainbow eyes' de forma sutil y sencilla.

Últimamente la influencer nos tiene acostumbradas a lookazos que bien podrían salir el la siguiente temporada de 'Euphoria'. Y es que, son muchas las cosas que nos gustan de esta serie, pero sin duda una de las principales es que es una fuente de inspiración continua en lo que a maquillajes diferentes y originales se refiere. Sin embargo, no todos son muy sencillos de adaptar a cada estilo concreto, ni de recrear en casa tú sola sin ayuda de un maquillador profesional. Por eso, en cuanto vimos este otro maquillaje que la italiana llevó a la semana de la moda de Nueva York, no hemos dudado en compartirlo contigo porque, no solo está inspirado en la serie de moda, sino que además es súper fácil de hacer y queda bien a absolutamente todo el mundo.

Como puedes ver en la segunda imagen, se trata de un look muy natural pero con una vuelta de tuerca en los ojos, donde ha colocado pequeños cristalitos que dan luz a la mirada y se convierten en los protagonistas del maquillaje.