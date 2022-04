Esto es todo lo que tienes que saber sobre las tendencias en bañadores y bikinis para este verano 2022

De todos los colores y texturas, este 2022 el baño viene sorprendente, mágico y para todos los cuerpos. Un verdadera fiesta.

UXÍA B. URGOITI

Pasada la Semana Santa, la carrera hacia el verano es un sprint sin freno que nos lleva siempre hacia la misma meta: las vacaciones. Nosotras ya estamos soñando con ponernos al solecito, tumbaditas en nuestra toalla, ya sea a la orilla del mar o en el borde la piscina. Ese momento, con un buen libro en la mano, es una de las mejores sensaciones de todo el año y ya no está tan lejos. Teníamos la sensación de que el invierno no iba a terminar nunca, pero si te das una vuelta por tus firmas de baño favoritas descubrirás que no era para tanto y que todas las tendencias de baño ya están en sus burros y escaparates.

Lo primero que tienes que saber es que este 2022 se lleva todo. Así que encontrar lo que buscas y te gusta lucir en moda baño te va a resultar especialmente fácil porque el abanico de posibilidades es enorme, vas a alucinar con la cantidad de modelos a los que puedes optar. Además, como ocurre en el resto de tu armario, las prendas de baño se llenan de colores alegres y vibrantes, sin perder de vista el siempre único y elegante negro.

Bikinis con cuerdas

Si el año pasado conseguiste resistirte a ellos, en este 2022 vete haciéndoles un hueco en tu maleta porque los bikinis con cuerdas que se cruzan delante por debajo del pecho vuelven a las playas y piscinas. En realidad son solo una adaptación a lo que se ha llevado este invierno pero en pantalones y tops, tendencias que se adaptan a las nuevas temporadas.

Puedes elegir más o menos cuerdas y atarlas como a ti te apetezca.

Escotes en v

Elegantes y sofisticados, estos escotes realzan el pecho y estilizan la figura. Puedes llevarlos con la apertura que quieras, desde un pequeño detalle o que sea un escote hasta el ombligo, eso ya depende de lo que tú te atrevas. Los tienes en todos los colores y estampados. Este escote puede ir en cualquier pieza, ya sea bañador o bikini.

Pueden ir con algún detalle extra, como este bañador ideal de Women'Secret con volantes en los tirantes.

Formas asimétricas

¿Quién dijo que los trajes de baño o bikinis tenían que llevar siempre dos tirantes? Esta temporada vas a poder lucir dos, uno o ninguno. Además, su anchura también depende de tu gusto. Las tendencias en cuanto a patrón en ropa de baño se adaptan a ti y no al revés y eso, es una pura maravilla.

Este bikini de Lefties es un ejemplo perfecto, puedes lucir palabra de honor o con los tirantes atados de la manera que te apetezca.

Bañador con escote halter

Estamos hablado de uno de los formatos más elegantes de la moda. No existe otro que siente mejor a las mujeres, sin importar si tienen mucho o poco pecho. Lo tienes en todos los estampados y colores. Herencia de los vestidos que hemos llevado este pasado invierno, se trata del escote que hace sofisticado todo lo que toca.

Este bañador de la firma holandesa Hunkemöller, con estampado estilo años 70, es una de las opciones más 'trendy' de la temporada.

Estilo 'pin up'

Los lunares XXL y con el fondo de colores como el rojo o el azul y la braga de tiro alto es una de las tendencias que más te vas a encontrar en la orilla del mar. Si te gusta el estilo años 40 tan de Marilyn Monroe no tienes que buscar más, acabas de encontrar el bikini de tus sueños.

Este modelo de Sfera sería perfecto para que la actriz lo hubiera paseado por las playas de Santa Mónica.

El bañador cut-out

Se trata de un bañador apto para las que se atreven con todo y a las que no les importa mucho las marcas que deje el sol en su piel, ya que si eliges una pieza de este tipo, cuando te lo quites, puede que parezca que lo sigues llevando. Por eso nosotras te recomendamos que lo uses justo para quitarte el bañador mojado e irte ya de la playa al chiringuito a comer o a tomar algo de terraceo, porque son tan ideales que no necesitarás camiseta, con tus 'shorts' vaqueros irán perfectos.

En Bershka puedes encontrar varios bañadores de este estilo, aunque a nosotras nos gusta este modelo en negro que con unos vaqueros también te servirá para salir por la noche.

Ahora disfruta de este 'shopping' que te hemos hecho con nuestros modelos de ropa de baño favoritos para esta primavera-verano 2022.