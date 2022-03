Sara Carbonero tiene el jersey Very Peri que alegrará tus looks de primavera

La periodista se ha rendido ante el color tendencia con una de esas prendas cómodas y favorecedoras a las que da gusto recurrir una y otra vez.

Julia García

Desde que Pantone anunció la creación de un nuevo color con vistas a triunfar en el 2022 bajo el nombre de Very Peri, este lo ha inundado todo. Las colecciones de nuestras firmas de moda favoritas se han llenado de propuestas con este tono como protagonistas ante las que resulta complicado no rendirse por su atractivo. Pero si algo ha terminado por convencernos es que, aunque no es precisamente fácil de llevar, son ya muchas las personas que se han animado a lucirlo y, por tanto, nos han inspirado con sus formas de sacarle partido.

Según la institución responsable de esta mezcla de azul y violeta, su cualidad principal es que "estimula el ingenio y la creatividad personal", algo que ha quedado demostrado en los looks que mujeres de estilos tan variopintos como la artista Jennifer Lopez o las influencers María Fernández-Rubíes y Rocío Osorno han exprimido ya con este color como eje principal. Pero lo que sin duda es otra de sus características fundamentales es lo mucho que es capaz de alegrar un estilismo con su sola presencia, algo que Sara Carbonero ha aprovechado recientemente.

La periodista tampoco ha podido mirar para otro lado en lo que a esta tendencia se refiere y es por eso que ha incluido en su armario una prenda teñida con el omnipresente Very Peri. En concreto, la periodista ha optado por un jersey de cashmere ultraligero de corte holgado con manga raglán y aberturas laterales en el bajo, que dispone de cuello de pico y puños en canalé; un diseño de la firma italiana Falconieri cuyo precio es de 149 euros.

La prenda está a la venta en la tienda online de la marca en otros 13 colores diferentes pero, de entre todos ellos, la presentadora se ha decantado por esta tonalidad con el fin de sumarse a la corriente que tanto pretende alegrar cualquier jornada de primavera con su energía.

La elección de Sara Carbonero ha sido combinar el mencionado jersey de la manera más sencilla y efectiva, metido por dentro de unos vaqueros en tono grisáceo con un cinturón trenzado marrón. Una serie de collares de plata como los que acostumbra a llevar la manchega y su melena recogida en un informal moño han sido el resto de detalles que marcaban un estilismo sin pretensiones pero que no necesita nada más para convencernos.