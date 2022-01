No vas a poder evitarlo, va a ser el color que vas a lucir toda la próxima primavera.

UXÍA B. URGOITI

Pasa muchas veces, las tendencias dictan sus nuevas normas para las próximas temporadas, pero nosotras nos perdemos a la hora de interpretarlas. No es fácil, en muchas ocasiones, adaptar lo que se lleva a nuestro día a día. Pero para conseguirlo nosotros tenemos nuestra lista inspiracional, esas 'influencers', celebrities o editoras de las revistas de moda que nos ayudan a poder lucir lo último sin perder ni una pizca de tu estilo. Un buen ejemplo de esto que te estamos contando es lo que nos ha pasado con el nuevo color Pantone para el 2022. Lo han llamado 'Very Peri'. Según el propio instituto es un tono nuevo, una tonalidad azul fusionada con un rojo violáceo, que da como resultado un lila precioso. El caso es que a nosotras nos encanta, pero no tenemos claro cómo lo vamos a poder adaptar a nuestro armario. Todas las dudas se han disipado cuando hemos entrado en el Instagram de una de nuestras 'influencers' favoritas, María Fernández-Rubíes y hemos visto su último post. La madrileña ha subido un 'look' 100% en este color que nos ha dejado emocionadas y locas por copiarlo, ideal.

El plumas más ideal de María Fernández-Rubíes

Nada más ver el post de la madrileña nos hemos puesto como locas a mirar las marcas de las prendas que luce y sobre todo del abrigo, todavía nos estamos preguntando cómo esa preciosidad no está en nuestro armario desde hace semanas.

Se trata de una chaqueta de la firma italiana Colmar Originals, lo que ya nos dice que se trata de una compra de esas que llamamos eternas, la compras hoy y sabes que te va a dudar toda la vida. Está hecha en nailon arrugado efecto brillante con relleno de plumas naturales, lo que te garantiza que vas a ser la más 'cool' pero también la más calentita. Además, por si tenías dudas de ello, lleva un cierre especial en el cuello y en el bajo de la prenda, para que sea todavía más difícil que te entre viento por algún lado.

La chaqueta es ideal, pero la combinación que ha hecho María Fernández-Rubíes es perfecta. La 'influencer' lo ha mezclado con el verde, tanto en sandalias como en el bolso, lo que nos da una idea preciosa para poder lucir el 'very peri'. Ahora solo nos falta encontrar el jersey con nuestro nombre, ¿será difícil?