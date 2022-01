Jennifer Lopez te enseña a llevar el color del 2022 de la manera más sencilla

Si crees que es complicado combinar el tono bautizado como Very Peri, fíjate en cómo lo ha hecho JLO porque te animarás a darle una oportunidad.

Julia García

Por primera vez en casi un cuarto de siglo de la iniciativa del Pantone Color of the Year, los especialistas del Panteone Color Institute han escogido un color de nuevo cuño como el tono tendencia para el año 2022. Creado a partir de las nuevas posibilidades que ofrece en este sentido el diseño digital, se llama Vey Peri y es un azul que camina hacia el violeta. "A medida que la sociedad reconoce los colores como una forma de comunicación fundamental y como una manera de expresar, captar, conectar e influir en ideas y emociones, esta nueva y compleja tonalidad azul fusionada con un rojo violáceo resalta el abanico de posibilidades que se nos presenta", explica Laurie Pressman, Vicepresidenta del Pantone Color Institute, sobre el significado del color de año 2022.

Su atractivo visual es innegable, por lo que se trata de un tono con infinitas posibilidades en la industria de la moda. Prueba de ello es que ha tardado apenas medio mes en aparecer en el vestidor de iconos de estilo como Jennifer Lopez, que ya se ha subido al tren del color de moda.

La artista neoyorkina ha posado en su perfil de Instagram con un look en el que destaca especialmente el top de manga larga y escote pronunciado diseñado en el mencionado color Very Peri.

La prenda es 100% JLo, ajustada y con detalles que explotan la sensualidad de la cantante y actriz. No es el color uno de los detalles más característicos de su estilo (sí lo es, por ejemplo, su gusto barroco por las joyas, capaz de acumular colgantes, pulseras y anillos con sorprendente buen resultado); le gusta explorar nuevos horizontes que ofrezca la paleta de colores y por eso no sorprende verla tan pronto con el color del año. Y menos todavía teniendo en cuenta que el Very Peri, según el Panteone Color Institute, muestra “una actitud alegre y animada, así como una presencia dinámica que estimula la valentía de crear y una expresión imaginativa”.

Podrían ser palabras utilizadas para describir el espíritu y, en consecuencia, el estilo de Jennifer Lopez. ¿verdad? La diva del Bronx, por cierto, parece haber recuperado el gusto por los vaqueros porque de nuevo vuelve a llevar unos jeans, la prenda que más la hemos visto llevar en las últimas semanas.

Esta vez no son baggy como los que lució hace unos días en uno de sus paseos junto a Ben Affleck, pero sí wide leg, el corte de moda en el universo denim este invierno. ¡Qué bien le sienta a JLo el aire dosmilero!