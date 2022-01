Rocío Osorno se declara fiel defensora del Very Peri con este conjunto de Zara

Junto o por separado, este conjunto compuesto por un cárdigan y camiseta de punto, es lo más bonito que hemos visto en mucho tiempo.

Nos asombra el efecto sorpresa que crea todas y cada una de las propuestas de Rocío Osorno. Llevamos ya algunas semanas rastreando la web con el objetivo de encontrar los típicos conjuntos de cárdigan y camiseta a juego que tan de moda presenta estar esta primavera. Sin embargo, no ha habido ningún diseño con el que hayamos sentido un flechazo como para apostar por él, hasta que ha aparecido nuestra hada madrina para deleitarnos con el conjunto Very Peri de nuestros sueños.

Desde que conocimos el Pantone 2022, tratamos de controlarnos. Un color demasiado bonito para ser verdad que, como ya preveíamos, no tardamos en ver su incorporación masiva en nuestras tiendas 'low cost' favoritas. Ahora todo lo que nos rodea es Very Peri, hasta tal punto que queremos vestir de lila de pies a cabeza o, lo que es lo mismo, queremos todo nuestro armario primaveral en el tono a medio camino entre el azul y el violeta.

De hecho es que, por esa razón, el conjunto que llevamos buscando desde hace tiempo, no lo habíamos encontrado porque queríamos un baño de Very Peri. Y gracias a Rocío Osorno, además de descubrir hace poco el jersey más bonito de Zara, acabamos de dar con una unión que es pura fantasía. ¿Imaginas un conjunto de chaqueta de punto y camiseta en este tono tan dulce? Pues justo es lo que nos propone para esta primavera y no puede ser más favorecedor.

Este conjunto se encuentra en Zara y nos ha convencido, precisamente, por su tonalidad. Un diseño de punto relajado, compuesto por chaqueta (17,95 €) y camiseta (12,95 €) a juego, que fusiona a la perfección ambas prendas y que define muy bien en una sola propuesta todo lo que será máxima tendencia. ¡No tardará en poner de acuerdo a Instagram!

Ella ha combinado este conjunto, ideal para llevar tanto junto como por separado, con un pantalón en tono blanco roto efecto piel con abertura en el bajo, también de Zara, y complementos en tono metalizado, con un bolso de Bulgari y salones de Jimmy Choo. Juega a los contrastes y aporta mayor protagonismo a las prendas de color. ¡Nos declaramos fans del Very Peri!