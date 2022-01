No hay primavera sin trench y Rocío Osorno se adelanta para que aprovechemos las rebajas y consigamos uno como el que nos propone de Uniqlo.

Cecilia Franco

A Instagram le gusta adelantar acontecimientos. Meses antes de las fechas navideñas se encargó de mostrar inspiración y ahora, como era de esperar, ya avanza algunas de las tendencias y colecciones que se colarán esta próxima primavera. Sin embargo, hay prendas muy previsibles, que por más que pasen los años no quedan olvidadas y, mucho menos, nubladas por otras opciones. Hablamos del trench, o también conocida como gabardina, prenda de abrigo que siempre vuelve en sus diferentes versiones y que encuentra diseños tan sofisticados como la opción de Uniqlo que nos descubre Rocío Osorno.

Es cierto que no es pronto para pensar en la nueva temporada. El tiempo vuela y, en cuanto nos demos cuenta, ya estaremos en primavera. Son muchas las 'influencers' que ya se han puesto manos a la obra con looks que, más bien, tienen esa esencia primaveral que todas deseamos. Por ello, no queremos quedarnos atrás y, ya que estamos, buscar inspiración en cuentas como la de Rocío Osorno para aprovechar las rebajas.

La 'influencer' es una auténtica experta caza tendencias, no olvidemos que se puso de acuerdo con María García de Jaime para descubrirnos la chaqueta más 'top' de Uterqüe, pero también es experta en rescatar de su armario todas aquellas prendas que nos recuerdan lo imprescindibles que son. Prendas que combinan con todo tu armario y que, a pesar de volver sin descanso, reinan el eterno 'street style'.

Las gabardinas son el claro ejemplo de esto y, al igual que María Pombo, Rocío Osorno no ha querido esperar más para recordárnoslo. Porque sí, efectivamente, no hay primavera sin una bonita gabardina y… ¿qué mejor época que las rebajas para lanzar este recordatorio? Pues sí, ¡gracias, Rocío!

En su último post de Instagram vuelve a recordarnos que no podremos vivir la próxima temporada sin la creación a capas al unir un look básico de camiseta blanca, jeans y mocasines, con un trench y un jersey atado sobre los hombros. Pero tampoco podremos vivir sin un trench como el que nos ha descubierto ella misma en Uniqlo. Un diseño básico en tono beige que podemos considerar todo un fondo de armario. ¿Aún no tienes la tuya? Aprovecha las rebajas para hacerte con una. Este modelo no está disponible, pero en Uniqlo puedes encontrar diseños similares como el que te proponemos de rebajas (ahora por 79,90 €) o buscar en otras tiendas, para recrear este look de 'it-girl'.