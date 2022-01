La chaqueta verde de Uterqüe que ha puesto de acuerdo a Rocío Osorno y María García de Jaime

Su favorecedor color, sus botones joya y su corte la hacen altamente irresistible.

Julia García

Las chaquetas acolchadas (así como sus versiones chaleco) han sido las reinas absolutas de la temporada otoño-invierno. No ha habido firma que no haya sacado al menos un modelo entre sus propuestas ni por supuesto influencer que se haya resistido a llevarlas. Sin embargo, ya es hora de pasar página. No estamos diciendo que las guardemos al fondo del armario pero sí que no perdamos la perspectiva porque hay muchas otras opciones interesantes con las que podemos probar.

Algunas reinas de Instagram como Rocío Osorno y María García de Jaime ya lo han hecho y se da la casualidad que lo han hecho del mismo modo. Ambas se han enamorado de la misma chaqueta de Uterqüe y, la verdad, viendo su diseño no nos extraña en absoluto.

Para empezar por su favorecedor color verde, después por su diseño acabado en la cintura con cierre frontal mediante botones joya, su cuello camisero, sus bolsillos delanteros y las mangas largas acabadas en puño a tono y para terminar porque está confeccionada en piel de alta calidad. Una auténtica maravilla.

Es una de esas prendas que siempre viene bien tener a mano porque no hay look que no la agradezca. La firma la ha creado como parte de un idílico conjunto con minifalda a juego que es precisamente como se la hemos visto lucir a Rocío Osorno este fin de semana con un top negro, medias tupidas y botas tipo track a juego, pero es perfectamente compatible con estilismos más desenfadados. La prueba está en cómo propone lucirla María García de Jaime, con unos sencillos vaqueros y un jersey de punto fino de cuello vuelto en tono neutro. El resultado es igual de bueno.

¿La mala noticia de todo esto? Que la pieza en cuestión está agotadísima en la tienda online, algo que no nos debería sorprender teniendo en cuenta lo bien que sienta y que la propia firma la tenía promocionada como una de las piezas clave de su colección, la cual por cierto es la última antes de que se integre como parte de Massimo Dutti. Eso sí, no hay que perder la fe porque aún hay referencias de ella en algunas de las tiendas físicas que la marca tiene repartidas por el mundo por lo que queda un rayito de esperanza al que aferrarse si quieres hacerte con ella...

- Los vestidos más bonitos de las rebajas de Uterqüe

- Los bolsos ideales de las rebajas de Uterqüe