¿Preparada para los días más fríos? Con la selección de abrigos de las rebajas de Bimba y Lola máxima tendencia, estarás a salvo.

Cecilia Franco

Seguro que a lo largo de estas últimas semanas te has planteado renovar alguno de tus abrigos para afrontar el frío invierno. Las rebajas están fomentando a que esos pensamientos aumenten por momentos y lo cierto es que no es de extrañar que tengas esas ganas después de ver los abrigos en las rebajas de Mango o Zara. Pero si lo que realmente quieres es invertir en un buen abrigo que resista a todas las temporadas y se adapte a todas las tendencias, tienes que echar un vistazo a las rebajas de Bimba y Lola.

A muchas de nosotras nos fascinan las rebajas por ese motivo. Porque al fin podemos hacer nuestros cálculos e invertir en firmas de calidad y en artículos de lujo, inversión que vemos viable durante la temporada de rebajas. Y es que hemos de reconocer que no hay rebajas sin rastrear tiendas como la de Bimba y Lola. ¡Siempre son todo un acierto!

6 abrigos de las rebajas de Bimba y Lola que son máxima tendencia Ver 6 fotos

Por el momento, ya tenemos fichados los bolsos de la firma más imprescindibles y hemos de recalcar que la tarea de seleccionar ha sido complicada, porque la versatilidad y detalles en tendencia que ofrece la marca en todas y cada una de sus propuestas nos fascinan. Pero, a lo que íbamos, además de los bolsos no podemos dejar pasar por alto la sección de rebajas de abrigos y plumíferos. En este frío invierno necesitamos refugiarnos en los diseños más calentitos, para lograr sobrellevar esta estación del año lo mejor posible y lograr así 'lookazos' espectaculares con ellos. De hecho, es que no hay look acierto, si el abrigo no es apropiado.

Así que, amiga, si estás pensando en renovar tus prendas de abrigo, en Bimba y Lola puedes encontrar una amplia selección para todos los estilos. ¿Lo mejor de sus rebajas? Muchos de ellos son máxima tendencia y pueden convertirse en la prenda que salve todos y cada uno de tus looks diarios, sin excepción. De paño, plumíferos, combinados, en tonos pastel, clásicos, de corte 'oversize', cruzados…Encuentra el que mejor se adapte a ti. Tan solo necesitas, en primer lugar, pensar si prefieres plumas o, más bien, la elegancia del paño y, a partir de ahí, tan solo descubre lo que la firma tiene para ti. ¡Déjate sorprender!