Aprovecha las rebajas de Bimba y Lola para hacer realidad tus sueños y conseguir un bolso de calidad a precios más bajos.

Cecilia Franco

Las rebajas no han hecho más que empezar. Y nosotras no podemos dejar de pensar en esa lista de deseos que ha ido creciendo con el paso del tiempo. ¿En ella? Podemos encontrar desde los abrigos de Zara y Mango, hasta bolsos de firma como los de Bimba y Lola. Porque, ¿qué son unas rebajas sin darnos el capricho de nuestros sueños?

Desde que nuestras tiendas 'low cost' colgaron sus descuentos, estamos enganchadas a todas sus webs. Aunque, por otro lado, en alerta a esos descuentos que las firmas de lujo ofrecen. Y es que las rebajas son el momento idóneo para renovar armario, pero también para hacer realidad todos aquellos deseos que rondan nuestra cabeza desde hace un tiempo.

Estamos siempre dispuestas a encontrar todo tipo de imprescindibles, así como a aprovechar oportunidades de oro como la que nos brindan las rebajas para invertir en complementos de lujo, básicos, versátiles, realizados con materiales de calidad… Es decir, a las 'fashionistas' nos gusta tener tesoros del mundo de la moda que sigan en nuestro armario con el paso del tiempo y que, más allá de cualquier tendencia, encuentren su lugar incluso generación tras generación. De hecho, nos fascinan los diseños clásicos, en tonos neutros, diseños básicos que pegan con absolutamente todo y son todo un acierto.

Si en este proceso de búsqueda de nuevo objetivo, ahora podemos aprovechar su pequeño porcentaje de descuento, nos da pie a lanzarnos a la piscina e investigar qué tipo de complemento se asemeja más a nuestra personalidad. Pues bien, si tenemos que centrarnos en un complemento, claramente nos quedamos con los bolsos. Estos nos salvan literalmente la vida, nos ayudan a llevar la casa a cuestas en nuestros frenéticos días, a tener siempre todo a mano y organizado y, por si fuera poco, son grandes protagonistas de nuestros looks.

¿Qué sería de un look sin este complemento? Nada. Un bolso define muchísimo el estilo de cada una de nosotras y ayuda a potenciar cualquiera de nuestros looks. Y, si no, observa los diseños que ofrece Bimba y Lola. Básicos, dulces, flúor, de estilo shopper, mini, bandolera… Aprovecha las rebajas para encontrar el bolso de Bimba y Lola que mejor se adapte a tu estilo de vida. ¡Estos son nuestros 7 imprescindibles!