Las cinco compras en marcas de lujo en las que deberías invertir aprovechando las rebajas

¿Sueñas con un bolso de Chanel? ¿Te mueres por las nuevas zapatillas de Balenciaga? Pues la época de rebajas es el mejor momento para hacerse con esa inversión en moda de marcas que igual sin descuento, nunca podrías tener.

UXÍA B. URGOITI

Estamos tan metidas en las rebajas de nuestras marcas 'low cost' favoritas que puede que no hayas caído en este pequeño dato que te vamos a dar: las firmas de lujo también se encuentran en plena época de descuentos. Es verdad que comprar algo con la etiqueta de Marni, Balenciaga, Loewe... requiere mucha más reflexión que cuando te compras una chaqueta en Zara o H&M, pero también es cierto que, si te decides por un diseño de una de ellas, este será para toda la vida. En la moda picar en las rebajas una y otra vez es un vicio como puede ser a la hora de comer y estrenar es una de nuestras pasiones, pero la verdad es que, si quieres tener un armario del que poder presumir, ha llegado el momento de hacerte mayor e invertir en el futuro.

Las expertas en moda siempre recomiendan la época de rebajas para que hagas de tu vestidor un oasis de prendas básicas que te sirvan de fondo de armario y que aproveches para adquirir diseños por los que el tiempo no pase, ese bolso de Marni con el que has soñado toda la vida, o esa chaqueta de Balenciaga que te va a valer temporada tras temporada.

No hay mejor sensación que lucir una prenda de lujo que sabes que por mucho que la uses va a permanecer casi perfecta cuando vuelva a tu armario, lo que significa que vas a tener infinidad de 'looks' en la que combinarla. Aprovecha los descuentos que ofrecen las webs de las marcas de lujo para hacer una buena inversión en rebajas. Puede que solo vayas a hacer una, pero será para siempre.

Bolso Twirl, de Marni

Desde hace algunas temporadas este accesorio se ha convertido en un objeto de culto entre las 'insiders' de moda. Se trata del bolso Twirl de Marni que ahora mismo tiene un 50% de descuento en la web de compras de lujo, Net-a-Porter. Se queda con un precio de 375 euros.

Botas 'Chad' de Jimmy Choo

En la misma web vas a encontrar con un 40% de descuento las botas altas que lucen tus celebrities favoritas. Las tienes en dos tonos, las marrones y las negras. Aunque a nosotras nos gusta más este tono camel, una de las tendencias más fuertes de la temporada. Su precio es de 675 euros.

Vestido midi, de Loewe

Navegando por la web Net-a-Porter hemos dado con este tesoro. Se trata de un vestido de algodón y organza de Loewe que va a ser tu nuevo mejor amigo no solo el verano que viene sino todos los que lleguen a tu vida a partir de ahora. Tiene un descuento de un 50% y se queda con un precio de 375 euros.

Bikini 'animal print' de Dolce&Gabbana

Las fans de la firma italiana tienen su oportunidad en la web de marcas de lujo My Theresa, ya que tiene esta joya entre sus rebajas, con la que vas a poder lucir lujazo este verano con un descuento de un 30%. El bikini se queda con un precio de 375 euros.

'Blazer' de cuadros de Stella McCartney

Un básico de lujo para tu armario. Esta chaqueta, que te vas a poner una y otra vez en el futuro, está a la venta en My Theresa con un descuento de 30%, por lo que se queda en 945 euros. Pero si te decides a comprarla, la web de marcas de lujo te hará un 20% más por gastarte más de 600 euros. Eso significa que el diseño de Stella McCartney estará en tu casa por la mitad de su precio real.